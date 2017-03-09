Новосибирский маргарин со вкусом масла признали лучшим для российского хлеба

Новосибирский пищевой холдинг наградили за создание дешёвого аналога сливочного масла для кондитеров и пекарей. Технологию производства маргарина с молочным вкусом и ароматом без пальмового масла признали инновационной, узнал 9 марта корреспондент Сиб.фм на сайте выставки Ingridients Russia 2017.

Новосибирский пищевой холдинг создал инновационный маргарин на замену сливочному маслу. Растительный аналог с молочным вкусом и ароматом получил золотую медаль «Ингредиент года 2017».

Производителя маргарина наградили в номинации «Инновационный продукт: производство» за использование высоких технологий и отсутствие фракций пальмового масла в составе.

В компании «Солнечные продукты» объяснили необходимость создания замены сливочному маслу потребностью рынка и вкусами потребителей и уверены в конкурентноспособности товара на экспорт. Всего в номинации конкурса было представлено 10 продуктов.

Напомним, эксперты «Россельхознадзора» признали некачественным каждое пятое молоко в Новосибирске. Более 200 проверок продовольствия и продуктов в 2016 году обнаружили содержание растительных жиров и пальмового масла в 22,5 % проб молочных продуктов, семь компаний поставляли молоко непонятного происхождения. Ранее областные депутаты требовали запретить ввоз пальмового масла в Россию.