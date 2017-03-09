 

МЧС опровергло информацию о приехавшей без воды пожарной машине в Новосибирске

 9 марта, 11:18
были упомянуты
подходящие темы
МЧС опровергло информацию о приехавшей без воды пожарной машине в Новосибирске
Фото АСТ-54

В Новосибирске произошёл пожар в круглосуточном продуктовом магазине «Ниагара» — пожарные автоцистерны приехали на тушение полностью заправленные водой, рассказал корреспонденту Сиб.фм начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков 9 марта.

По информации МЧС, в 3:29 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании магазина «Ниагара» по улице Титова, 102. В 3:34 две пожарные автоцистерны и два спецавтомобиля прибыли на место. Пожар был полностью ликвидирован в 4:58.

Подписчики группы АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что пожарные приехали без воды и потратили 20 минут на поиск гидранта.

«Как правило, в Новосибирске на происшествия выезжают автомобили с небольшой ёмкостью для воды, поскольку наша задача — быстро приехать, — пояснил корреспонденту Сиб.фм Павел Винаков. — Когда пожарный расчёт прибывает на место, та вода, которая имеется в автоцистерне, используется, в первую очередь, для защиты путей эвакуации людей. В обязательном порядке мы устанавливаемся на пожарные гидранты, откуда берём воду непосредственно для тушения».

«Большая красная машина никогда без воды практически не ездит», — подчеркнул Винаков.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Никто не пострадал.

Напомним, что 8 марта 2017 года в новосибирском гипермаркете «Лента» сработала пожарная сигнализация. На место приехали пожарные, но возгорания не обнаружили, тревога оказалась ложной.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 7 марта, 12:29 • репортаж

Голландская болезнь: тюльпанная лихорадка

Корреспондент Сиб.фм разбирался, как работает бизнес на тюльпанах к 8 марта и откуда взялась цветочная голландская болезнь
 7.07.2016, 09:37 • интервью

Состояние потока

Пару лет назад ситуацию на новосибирском книжном рынке оживил новый игрок — книжный магазин с событиями Uniqstore. Позже он стал называться «Перемен». Сооснователь магазина Сергей Козяков рассказал Сиб.фм о наилучшей замене для зомбоящика, секретах выживания бизнеса и правильном копировании идей.
 17.03.2016, 11:02 • тест

Тест: Роспотребнадзор или поэт?

Роспотребнадзор по Республике Алтай — уникальная организация: чуть ли не каждый пятый заголовок пресс-релизов управления написан в стихотворной форме. Мы решили проверить, насколько вы разбираетесь в поэзии, поэтому предлагаем угадать, какие стихи написали сотрудники этого ведомства, а какие — русские поэты.
самое популярное
 8 марта, 21:16 • новость

Людей эвакуировали из новосибирского гипермаркета «Лента»

Продавцы и покупатели были эвакуированы из новосибирского гипермаркета «Лента» из-за сработавшей пожарной сигнализации.
 1 марта, 11:23 • новость

Массовые обыски начались в новосибирских школах

В новосибирском лицее № 22 «Надежда Сибири» и гимназии № 4 сотрудники ОБЭП провели обыски и изъяли документы, проверки планируются и в ряде других школ и детских садов Железнодорожного района.
 28 февраля, 18:15 • новость

Новосибирские следователи ищут убийцу пропавшего 16-летнего фаната гангста-рэпа

Следователи Новосибирска возбудили уголовное дело после трёх недель поисков 16-летнего Дмитрия Гудовского. Подросток ушёл из дома в пуховике цвета хаки и серой шапке с надписью Illegal, характерной для поклонников гангста-рэпа.
 28 февраля, 17:35 • новость

Жительница алтайского села получила условный срок за призыв отделить Сибирь от РФ

Чойский районный суд Республики Алтай приговорил к полутора годам заключения условно жительницу села Сёйка, которая разместила в интернете призывы отделить Сибирь от России.
 1 марта, 15:08 • новость

Новосибирские чиновники и общественники не смогли договориться о росте тарифов ЖКХ

В Новосибирске чиновники, энергетики и общественники на научно-практической конференции «ЖКХ, энергосистема и конкурентоспособность регионов» после четырёхчасовых обсуждений не смогли прийти к соглашению по поводу роста тарифов.
 6 марта, 15:54 • новость

Два солёных озера Хакасии попали в мировой справочник потенциальных мёртвых морей

Учёные из Красноярска, Новосибирска и Нидерландов опубликовали первый мировой справочник неперемешиваемых озёр, которые способны к резкому выбросу удушающих и болотных газов. Процессы перемешивания вод в популярных туристических озёрах Шира и Шунет легли в основу теории омертвения океанов.
присоединяйтесь!
    