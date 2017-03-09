МЧС опровергло информацию о приехавшей без воды пожарной машине в Новосибирске

В Новосибирске произошёл пожар в круглосуточном продуктовом магазине «Ниагара» — пожарные автоцистерны приехали на тушение полностью заправленные водой, рассказал корреспонденту Сиб.фм начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков 9 марта.

По информации МЧС, в 3:29 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании магазина «Ниагара» по улице Титова, 102. В 3:34 две пожарные автоцистерны и два спецавтомобиля прибыли на место. Пожар был полностью ликвидирован в 4:58.

Подписчики группы АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что пожарные приехали без воды и потратили 20 минут на поиск гидранта.

«Как правило, в Новосибирске на происшествия выезжают автомобили с небольшой ёмкостью для воды, поскольку наша задача — быстро приехать, — пояснил корреспонденту Сиб.фм Павел Винаков. — Когда пожарный расчёт прибывает на место, та вода, которая имеется в автоцистерне, используется, в первую очередь, для защиты путей эвакуации людей. В обязательном порядке мы устанавливаемся на пожарные гидранты, откуда берём воду непосредственно для тушения».

«Большая красная машина никогда без воды практически не ездит», — подчеркнул Винаков.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Никто не пострадал.

Напомним, что 8 марта 2017 года в новосибирском гипермаркете «Лента» сработала пожарная сигнализация. На место приехали пожарные, но возгорания не обнаружили, тревога оказалась ложной.