Новосибирский госуниверситет стал третьим по России в подготовке физиков

Ведущий университет Новосибирска вошёл в топ-50 мировых вузов по физике и астрономии и продвинулся в топ-200 по современным языкам и философии, узнал 9 марта корреспондент Сиб.фм на сайте Quacquarelli Symonds.

НГУ стал третьим российским университетом в подготовке физиков и астрономов. Новосибирский госуниверситет расположился на 50-м месте мирового рейтинга вузов Quacquarelli Symonds по этим предметам.

Физический факультет НГУ уступил только профильным кафедрам МГУ имени Ломоносова и Московского физико-технического института в российском рейтинге. Образование НГУ в области естественных наук в целом оценили как второе по стране, вуз занял 107-ю позицию мирового предметного рейтинга. Дисциплины «Археология», «Математика» и «Химическая технология» расположились в рейтингах QS в диапазоне 101-150 места. «Современные языки» переместились за год с 201–250 места в группу 151-200, в топ-200 предметных вузов вошёл и философский факультет НГУ.

Оценка вузов в рейтинге QS формируется на основе четырёх индикаторов: мнение академического сообщества, мнение работодателей, индекс цитирования на научную статью, индекс Хирша университета по данной специальности.

«Значительное укрепление позиций НГУ в международных рейтингах произошло благодаря привлечению к преподаванию лучших учёных Академгородка, расширению международных контактов преподавателей, чаще проводимых крупных научных мероприятий под эгидой НГУ. Стало больше иностранных студентов из дальнего зарубежья, получающих образование в НГУ на платной основе», ― пояснил пресс-службе университета ректор НГУ Михаил Федорук.

Напомним, что сибирские университеты получат почти два миллиарда рублей на вхождение в мировые рейтинги. Четыре ведущих сибирских университета попали в программу господдержки Министерства образования и науки РФ. НГУ оказался среди семи ведущих вузов для Минобрнауки РФ и получит около 850 млн рублей на повышение качества образования в 2017 году. Томским госуниверситету и политехническому вузу выделили по 482,2 млн рублей, СФУ в Красноярске субсидируют на 141,5 млн рублей.