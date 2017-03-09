 

Омская прокуратура наказала мэрию за безответственность активистов ЖКХ

 9 марта, 14:59
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Омская прокуратура наказала мэрию за безответственность активистов ЖКХ
фото с сайта kfaktiv.ru

Мэрия Омска неэффективно потратила более 87 млн рублей на содержание председателей комитетов территориального общественного самоуправления вместо поддержки конкурсов и мероприятий для местных жителей, сообщила прокуратура. По данным ведомства, некоторые активисты ЖКХ получали премии и подарки до 2 тысяч рублей за непонятные заслуги, узнал 9 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Омской области.

Омская мэрия неэффективно потратила более 87 млн рублей на поддержку территориального самоуправления в 2016 году. Прокуратура города Омска нашла множество нарушений при расходовании бюджетных средств, выделенных комитетам территориального общественного самоуправления.

Проверка показала, что 80 % средств субсидий от мэрии уходило на премии и зарплаты «активистам» ЖКХ: старшим по подъездам, старшим по домам, специалистам и председателям КТОСов. Претензии прокуратуры вызвал факт, что только 3,5 млн рублей, или 4 % средств, выделили на помощь в организации и техподдержку мероприятий по месту жительства.

Работники КТОСов получали премии и подарки за необъяснимые заслуги, например, за рядовой приём граждан. Подарки стоимостью от 39 до 2 000 рублей распределялись председателями без каких-либо критериев. Детские игровые комплексы, скамейки, тренажёры, вазоны приобретались за счёт грантов КТОСам от мэрии, а затем оставались бесхозными и быстро приходили в негодность. Проверяющие выяснили, что многие комитеты ТОС не отчитывались, на что были потрачены бюджетные субсидии.

«Таким образом, формирование эффективной системы ТОС фактически сводится к содержанию за счёт городского бюджета отдельных органов и выплате им материального вознаграждения. Прокурор Омска Алексей Полубояров внёс представление мэру города Вячеславу Двораковскому в целях устранения нарушений коррупциогенного характера», — вынесли оценку специалисты прокуратуры Омска.

Согласно официальным данным администрации Омска за 2013 год в системе территориального общественного самоуправления заняты более 15 тысяч человек, объединённых в 7 комиссий ТОС. «Авторы Стратегии развития общественного самоуправления в Омске на 2014-2018 годы» опасались инерционного развития ТОСов, в том числе утраты поддержки инициатив муниципалитета и потери «административного ресурса».

Напомним, прокуратура признала ЖКХ самой коррупционной сферой в Новосибирске. Обычно это происходит, когда бухгалтер или руководитель управляющих компаний или ТСЖ не выполняют работы, либо делает приписки, а деньги, полученные от жильцов для нужд ЖКХ, присваивает. Среди чиновников чаще всего преступления коррупционной направленности совершают госслужащие среднего ранга.

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