Создательница поросёнка Петра сравнила себя с Пушкиным и напомнила Красноярску о СПИДе

Российская писательница Людмила Петрушевская, известная прежде всего книгами о поросёнке Петре, ответила на критику православной общественности и отказалась признать, что её рассказы содержат пропаганду наркотиков, узнал корреспондент Сиб.фм 9 марта из сообщения самой писательницы на странице в социальной сети Facebook.

Критику православных активистов Красноярска вызвал рассказ «Глюк», в котором школьница Таня, пытаясь добиться исполнения всех желаний, принимает таблетку и попадает в фантастический мир, где мечты сбываются. Исполняет все её желания загадочный персонаж по имени Глюк. Как пояснила Петрушевская, этот рассказ аналогичен известной сказке Александра Пушкина и содержит ту же мораль.

«Сказка „Глюк“ — это же ведь современная сказка о рыбаке и рыбке. Об этом сказка, об исполнении желаний, только теперь уже с помощью Глюка. Прими таблетку — и настанет счастье. <...> Чемоданчик денег, дом за границей, как у Барби, весь класс пришёл в гости, пицца, пиво, а кто-то захотел водки, а кто-то шприцов. Кончилось дело пожаром и массовой гибелью. Но девочка выговорила себе у Глюка исполнение всех желаний — и когда из дома вынесли обгорелые трупы одноклассников, она сказала: „Хочу, чтобы все были живы“», — напоминает писательница сюжет своего рассказа.

По её словам, «Глюк» имеет счастливый конец, поскольку фантазии девочки Тани оказались сном и были вызваны не таблеткой, полученной ею на дискотеке от приятелей, а гриппом.

«Всё оказалось сном, все остались живы, просто это был тяжёлый грипп... Потому что сказка должна заканчиваться хорошо. Сказка с плохим концом — это камень, завёрнутый в фантик и подаренный ребёнку. А вот в реальности вокруг школ и на дискотеках ходят Глюки, наркоторговцы, и сначала дают попробовать. Потом сажают на иглу. Сейчас страна заражена СПИДом. В особенности это касается сибирских городов. Красноярск, очнись. В городе больше 30 тысяч официально зарегистрированных больных СПИДом. Мою книгу запретят, сожгут, меня посадят. Но ситуация не улучшится. Не маленькая сказка тут виной», — пишет Петрушевская.

Напомним, вопрос о пропаганде наркотиков в рассказе писательницы был поднят общественным советом при Красноярской митрополии РПЦ. Общественники посчитали, что произведение должно подпадать под статью 6.17 КоАП РФ «Нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также под статью 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств».