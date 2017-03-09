 

Путин назначил замначальника управления МВД по Новосибирской области

 9 марта, 20:23
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Путин назначил замначальника управления МВД по Новосибирской области
Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении полковника юстиции Андрея Неупокоева заместителем начальника ГУ МВД по Новосибирской области — начальником главного следственного управления ведомства, узнал корреспондент Сиб.фм 9 марта из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

С августа 2016 года до настоящего времени 42-летний Неупокоев работал в этой должности в качестве временно исполняющего обязанности.

Тем же приказом Путин освободил от занимаемой должности первого замруководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю полковника юстиции Рузилю Шелест. Причины её увольнения не называются. На официальном сайте регионального управления в биографии Шелест указано, что она проработала в органах прокуратуры и следственного комитета более 20 лет.

Напомним, что 9 марта стало известно о назначении на должность и. о. руководителя регионального управления СКР по Кемеровской области Александра Куста, который прежде работал в должности замруководителя. С ноября 2016 года это уже третий глава управления, двое его предшественников были отстранены от должности после возбуждения в отношении них уголовных дел.

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