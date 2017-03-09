 

Новосибирским школьникам расскажут о дороге в космос и хай-теке на Неделе высоких технологий

 9 марта, 12:42
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Новосибирским школьникам расскажут о дороге в космос и хай-теке на Неделе высоких технологий
Иван Яковлев. Фото предоставлено Информационным центром по атомной энергии

Научные чтения и публичные лекции о животных на острие науки и фундаментальной физике пройдут в Новосибирске в рамках VI Всероссийской школьной Недели высоких технологий и технопредпринимательства, сообщил 9 марта корреспонденту Сиб.фм руководитель Информационного центра по атомной энергии Кирилл Логинов.

Неделя высоких технологий и технопредпринимательства пройдёт с 13 по 19 марта 2017 года. Её задача — познакомить школьников с современными научными разработками, технологиями и инновациями и повысить интерес выпускников к техническим специальностям.

В эти семь дней по всей стране проведут тематические уроки в школах, гимназиях, лицеях и колледжах. Учителя могут посмотреть на сайте Недели методические разработки, созданные специалистами «Росатома», «РОСНАНО» и «Роскосмоса», и скачать материалы для проведения уроков.

В Новосибирске организатором мероприятий выступает Информационный центр по атомной энергии. Желающие смогут съездить на экскурсии на атомные предприятия и в Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН.

«Мы проводим такую неделю третий год: в программе помимо экскурсий для школьников и учителей есть наши традиционные форматы — „Научные чтения“ и научно-популярное ток-шоу „Разберём на атомы“, участники которого обсудят стиль хай-тек в архитектуре, дизайне и искусстве. Чтения всегда проходят на разных площадках: поскольку речь идёт о высоких технологиях, решили забраться высоко — на 22-й этаж в офис компании 2ГИС», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Кирилл Логинов.

В книжных магазинах проведут бесплатные публичные лекции по трём направлениям: с лекцией «Дорога в космос: новые шаги и достижения» выступит кандидат физико-математических наук Дмитрий Эпштейн (Институт теоретической и прикладной механики СО РАН). Как фундаментальная физика улучшает нашу жизнь, объяснит кандидат физико-математических наук Антон Николенко (ИЯФ СО РАН). О «животных на острие науки» расскажет кандидат биологических наук Иван Яковлев (Институт систематики и экологии животных СО РАН).

Напомним, что в 2016 году в Новосибирске Информационный центр по атомной энергии провёл фестиваль популярной науки «КСТАТИ. Решения, которые меняют мир», включающий 40 событий на 20 площадках города.

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