Следком Кузбасса получил нового начальника после ареста и задержания двух предыдущих

Исполняющим обязанности руководителя регионального управления СКР по Кемеровской области назначен прежний замруководителя Александр Кустов, узнал корреспондент Сиб.фм 9 марта из сообщения на сайте ведомства.

С ноября 2016 года это уже третий глава управления, двое его предшественников были отстранены от должности после возбуждения в отношении них уголовных дел.

Согласно официальной биографии, Кустову 46 лет, он является уроженцем посёлка Яшкино Кемеровской области. Окончил Томский политехнический университет и Томский государственный университет. Начинал карьеру следователем прокуратуры. С 2009 года руководил отделом криминалистики кузбасской областной прокуратуры, а затем и аналогичным отделом в регионального управления СКР. Должность замруководителя управления занял в январе 2014 года.

Напомним, что 7 марта был задержан и. о. руководителя регионального управления СКР по Кемеровской области Павел Муллин. Он подозревается в том, что незаконно оказывал давление на сотрудников полиции, обнаруживших склад с оружием. Высокопоставленный сотрудник СКР якобы по телефону требовал от полицейских скрыть от начальства факт обнаружения склада и покинуть его.

В отношении Муллина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», а также по статьям 33 и 292 УК РФ «Соучастие в служебном подлоге». 10 марта Центральный районный суд Новосибирска должен принять решение об аресте Муллина.

В ноябре 2016 года был задержан, а затем арестован и отстранён от должности руководитель кемеровского управления СКР Сергей Калинкин, задержанный по обвинению в вымогательстве. Он и ещё несколько человек, включая двух вице-губернаторов области, по версии следствия, вымогали у кемеровского предпринимателя Антона Цыганкова принадлежащий ему контрольный пакет акций угольного разреза «Инской». Рыночная стоимость 51 % акций составляет не менее миллиарда рублей.

Калинкин, на сегодняшний день, является единственным подозреваемым, который находится под стражей, остальные помещены под домашний арест.