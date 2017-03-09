 

Суд примет решение об аресте и. о. главы кузбасского следкома 10 марта

 9 марта, 11:29
подходящие темы
Суд примет решение об аресте и. о. главы кузбасского следкома 10 марта
Фото с сайта wikimedia.org

Центральный районный суд Новосибирска принял решение продлить срок задержания исполняющему обязанности руководителя регионального управления СКР по Кемеровской области Павлу Муллину, который подозревается в превышении полномочий и служебном подлоге, узнал корреспондент Сиб.фм 9 марта из сообщения пресс-службы суда.

Срок задержания по решению суда увеличен до 72 часов, он истекает 10 марта в 16:00. Согласно материалам уголовного дела Муллин обвиняется в том, что он оказывал давление на сотрудников полиции, противодействуя раскрытию преступления, связанного с незаконным оборотом оружия. Высокопоставленный сотрудник СКР якобы требовал от полицейских скрыть факт обнаружения боеприпасов. В отношении Муллина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», а также по статьям 33 и 292 УК РФ «Соучастие в служебном подлоге».

По данным агентства «Интерфакс-Сибирь», следствие настаивало на домашнем аресте Муллина, однако суд счёл недостаточными представленные следователями доказательства вины задержанного. Кроме того, как удалось выяснить «Коммерсанту», в ходе закрытого для СМИ заседания адвокаты предоставили суду сведения о служебных наградах 45-летнего полковника юстиции и многочисленных благодарностях за высокие показатели раскрываемости преступлений. Также в суде было оглашено коллективное обращение 70 сотрудников следственного управления по Кемеровской области, в котором те просят суд избрать полковнику Муллину «адекватную» меру пресечения. В довершение всего защитники предоставили суду рапорт самого задержанного с просьбой уволить в связи с выходом на пенсию.

Стоит отметить, что Павел Муллин стал исполняющим обязанности главы регионального управления СКР в ноябре 2016 года, после того как был задержан и арестован занимавший эту должность Сергей Калинкин, обвиняемый в вымогательстве пакета акций угольного разреза «Инской» стоимостью около миллиарда рублей. Фигурантами по уголовному делу о вымогательстве также стали кузбасский угольный магнат Александр Щукин и два вице-губернатора региона Александр Данильченко и Алексей Иванов.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 21 февраля, 10:00 • интервью

Who is mister Навальный?

Политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный предвыборный штаб своей президентской кампании, провёл пресс-конференцию, поговорил с волонтёрами и дал интервью Сиб.фм.

Данила-FM

 9 февраля, 11:21 • колонка
Дмитрий Петров
маркетолог-арестант
Новый текст Дмитрия Петрова в галерею российских сидельцев — история детдомовца, знающего все ходы и выходы тюремно-бюрократического лабиринта.
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
самое популярное
 8 марта, 21:16 • новость

Людей эвакуировали из новосибирского гипермаркета «Лента»

Продавцы и покупатели были эвакуированы из новосибирского гипермаркета «Лента» из-за сработавшей пожарной сигнализации.
 1 марта, 11:23 • новость

Массовые обыски начались в новосибирских школах

В новосибирском лицее № 22 «Надежда Сибири» и гимназии № 4 сотрудники ОБЭП провели обыски и изъяли документы, проверки планируются и в ряде других школ и детских садов Железнодорожного района.
 28 февраля, 18:15 • новость

Новосибирские следователи ищут убийцу пропавшего 16-летнего фаната гангста-рэпа

Следователи Новосибирска возбудили уголовное дело после трёх недель поисков 16-летнего Дмитрия Гудовского. Подросток ушёл из дома в пуховике цвета хаки и серой шапке с надписью Illegal, характерной для поклонников гангста-рэпа.
 28 февраля, 17:35 • новость

Жительница алтайского села получила условный срок за призыв отделить Сибирь от РФ

Чойский районный суд Республики Алтай приговорил к полутора годам заключения условно жительницу села Сёйка, которая разместила в интернете призывы отделить Сибирь от России.
 1 марта, 15:08 • новость

Новосибирские чиновники и общественники не смогли договориться о росте тарифов ЖКХ

В Новосибирске чиновники, энергетики и общественники на научно-практической конференции «ЖКХ, энергосистема и конкурентоспособность регионов» после четырёхчасовых обсуждений не смогли прийти к соглашению по поводу роста тарифов.
 6 марта, 15:54 • новость

Два солёных озера Хакасии попали в мировой справочник потенциальных мёртвых морей

Учёные из Красноярска, Новосибирска и Нидерландов опубликовали первый мировой справочник неперемешиваемых озёр, которые способны к резкому выбросу удушающих и болотных газов. Процессы перемешивания вод в популярных туристических озёрах Шира и Шунет легли в основу теории омертвения океанов.
присоединяйтесь!
    