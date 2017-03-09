Суд примет решение об аресте и. о. главы кузбасского следкома 10 марта

Центральный районный суд Новосибирска принял решение продлить срок задержания исполняющему обязанности руководителя регионального управления СКР по Кемеровской области Павлу Муллину, который подозревается в превышении полномочий и служебном подлоге, узнал корреспондент Сиб.фм 9 марта из сообщения пресс-службы суда.

Срок задержания по решению суда увеличен до 72 часов, он истекает 10 марта в 16:00. Согласно материалам уголовного дела Муллин обвиняется в том, что он оказывал давление на сотрудников полиции, противодействуя раскрытию преступления, связанного с незаконным оборотом оружия. Высокопоставленный сотрудник СКР якобы требовал от полицейских скрыть факт обнаружения боеприпасов. В отношении Муллина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», а также по статьям 33 и 292 УК РФ «Соучастие в служебном подлоге».

По данным агентства «Интерфакс-Сибирь», следствие настаивало на домашнем аресте Муллина, однако суд счёл недостаточными представленные следователями доказательства вины задержанного. Кроме того, как удалось выяснить «Коммерсанту», в ходе закрытого для СМИ заседания адвокаты предоставили суду сведения о служебных наградах 45-летнего полковника юстиции и многочисленных благодарностях за высокие показатели раскрываемости преступлений. Также в суде было оглашено коллективное обращение 70 сотрудников следственного управления по Кемеровской области, в котором те просят суд избрать полковнику Муллину «адекватную» меру пресечения. В довершение всего защитники предоставили суду рапорт самого задержанного с просьбой уволить в связи с выходом на пенсию.

Стоит отметить, что Павел Муллин стал исполняющим обязанности главы регионального управления СКР в ноябре 2016 года, после того как был задержан и арестован занимавший эту должность Сергей Калинкин, обвиняемый в вымогательстве пакета акций угольного разреза «Инской» стоимостью около миллиарда рублей. Фигурантами по уголовному делу о вымогательстве также стали кузбасский угольный магнат Александр Щукин и два вице-губернатора региона Александр Данильченко и Алексей Иванов.