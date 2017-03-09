 

Владимир Познер не успеет прочитать Тотальный диктант в Новосибирской филармонии

 9 марта, 17:31
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Владимир Познер не успеет прочитать Тотальный диктант в Новосибирской филармонии
www.pozneronline.ru

Новосибирский концертный зал имени Каца на тысячу мест станет крупнейшей площадкой для Тотального диктанта, организаторы обещают пригласить звезду взамен Владимира Познера, который будет занят подготовкой к эфиру передачи и говорят о возможном концерте, узнал 9 марта корреспондент Сиб.фм у координатора Тотального диктанта в Новосибирске Екатерины Кузнецовой.

Новосибирская филармония станет крупнейшим помещением для написания Тотального диктанта в стране. Государственный концертный зал имени Арнольда Каца вместит около тысячи слушателей диктанта в условиях специального помещения для меломанов.

Организаторы Тотального диктанта планируют использовать акустические особенности площадки и пригласить известного «диктатора» с выдающимся голосом — это может быть певец, телеведущий, киноактёр или другой мастер слова. Имена приглашённых звёзд раскроют к 15 марта, диктант в новосибирской филармонии исполнит профессионал русской речи уровня Владимира Познера, выяснил корреспондент Сиб.фм в оргкомитете акции.

«Мы ведём переговоры с несколькими людьми уровня Владимира Владимировича Познера. Он очень любит Тотальный диктант и был не против прилететь в Новосибирск, но должен готовиться к записи авторской программы. Сейчас мы рассматриваем три кандидатуры, которые пока не раскрываем. Возможно, что и артисты новосибирской филармонии выступят перед участниками диктанта», — призналась Сиб.фм координатор Тотального диктанта-2017 в Новосибирске Екатерина Кузнецова.

Зал имени Каца уникален не только вместительностью, но и хорошей акустикой, которая передаст все оттенки речи «диктатора», что способно помочь более грамотно написать диктант, подчеркнули в оргкомитете. Площадка на базе НГУ вместит 1,5 тысячи человек в нескольких аудиториях. Самой крупной площадкой в 2016 году стал Ледовый дворец спорта в Таллине: более 2,5 тысяч человек писали диктант на льду под диктовку Леонида Ярмольника.

Напомним, организаторы Тотального диктанта наняли робота в качестве «диктатора» на базе НГУЭиУ. Около 900 человек будут слушать текст Леонида Юзефовича, сам автор по традиции будет диктовать в аудитории НГУ. Специальную площадку для маломобильных людей подготовит к акции кинотеатр «Победа».

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