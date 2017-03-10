Дома, банки и магазины в Новосибирске остались без света

Многоэтажные жилые дома и административные здания на улице Петухова, в том числе в жилмассиве «Матрёшкин двор» в Новосибирске, остались без электричества, рассказали корреспонденту Сиб.фм жители обесточенных домов 10 марта.

В редакцию Сиб.фм обратились жители Новосибирска. Они сообщили, что 10 марта нет электричества в домах № 36, 38, 58, 99, 101, 185 по улице Петухова. В рабочий день остались без света жилые дома, банки, магазины и заведения общепита.

В пресс-службе региональных электрических сетей корреспонденту Сиб.фм информацию об отключении света подтвердили.

«Сработала автоматика. Наша аварийная бригада частично произвела отключение, — пояснил сотрудник пресс-службы Максим Богатырёв. — Задача осложняется тем, что часть домов находится в ведении жилмассива „Матрёшкин двор“ — там проходят сети абонентов застройщика этого жилмассива. У них своя служба, которая работает над этой аварией».

Богатырёв заверил, что в ближайшие два часа аварийная бригада восстановит электричество на территории, которая находится в ведении электросетей: это дома № 36, 38, 58.

Напомним, что в июне 2015 года 20 тысяч человек в 56 населённых пунктах Новосибирской области остались без электричества.

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