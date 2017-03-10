 

Экс-мэр кузбасского Прокопьевска осуждён и тут же амнистирован в честь Победы

 10 марта, 15:22
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Экс-мэр кузбасского Прокопьевска осуждён и тут же амнистирован в честь Победы
Фото с сайта cnbc.com

Бывший глава города Прокопьевска Кемеровской области Валерий Гаранин признан судом виновным в превышении должностных полномочий и приговорён к к условному сроку, но тут же амнистирован, узнал корреспондент Сиб.фм 10 марта из сообщения «Коммерсанта».

Гаранин, занимавший пост мэр в течение 17 лет, был обвинён в том, что в 2010 году выделил из городского бюджета 2,4 млн рублей на покупку квартиры для знакомой ему местной жительницы. При этом жильё удалось приобрести всего за 1,395 млн рублей. Таким образом, городскому бюджету был причинён ущерб на сумму около миллиона рублей. К тому же, согласно выводам следствия и суда, женщина не имела права на получение жилья за счёт бюджета.

Уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении градоначальника было возбуждено уже после того, как в сентябре 2016 года он подал в отставку по состоянию здоровья. В ходе судебного разбирательства гособвинитель требовал для Гаранина трёх лет лишения свободы, сам подсудимый до последнего настаивал на своей невиновности и предлагал возместить ущерб.

10 марта Центральный районный суд Прокопьевска признал экс-мэра виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, на два года лишив прав занимать управленческие должности. Одновременно с этим суд постановил считать эту судимость снятой в связи с постановлением Госдумы от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Фактически это означает, что судимость Гаранина является снятой, но у администрации Прокопьевска остаётся право потребовать с него возмещения ущерба в порядке гражданского иска.

Напомним, в сентябре 2016 года сотрудники СКР в Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего главы Шерегеша Виктора Дорогунцева: главу муниципалитета задержали по подозрению в получении взятки в 350 тысяч рублей.

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