Экс-министр транспорта Новосибирской области может возглавить «Сибмост»

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов ушёл с занимаемой должности и, возможно, в скором времени займёт пост президента мостостроительной компании «Сибмост», узнал корреспондент Сиб.фм 10 марта из сообщения «Интерфакса».

9 марта губернатор Владимир Городецкий подписал приказ об увольнении министра транспорта и дорожного хозяйства Сергея Титова.

Руководитель пресс-службы правительства Новосибирской области Татьяна Асадчая пояснила корреспонденту Сиб.фм, что Титов написал заявление на увольнение по собственному желанию. По словам Асадчей, исполнять обязанности министра транспорта будет его бывший заместитель Евгений Раков.

В ближайшее время Сергей Титов может занять пост президента строительной компании «Сибмост», сообщило информагентство «Интерфакс», ссылаясь на источник, близкий к компании.

В сообщении также говорится, что экс-президент «Сибмоста» Альберт Кошкин станет председателем совета директоров компании.

Напомним, что в феврале 2017 года гендиректор саратовской компании «Волгомост» Алим Примкулов стал владельцем «Сибмоста».