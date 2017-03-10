 

Красноярские полицейские спасли от гибели заблудившуюся в лесу женщину

 10 марта, 15:30
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Красноярские полицейские спасли от гибели заблудившуюся в лесу женщину
Фото Алёны Мартыновой

В Красноярском крае сотрудники полиции спасли 26-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу и замёрзла, узнал корреспондент из сообщения пресс-службы УМВД по Красноярскому краю 10 марта.

В дежурную часть полиции села Сухобузимского Емельяновского района в Красноярском крае обратился местный житель. Он сообщил, что недалеко от села слышны женские крики о помощи.

На место выехали участковый Юрий Ефремов и дежурный водитель Владимир Игнатьев. Сотрудники полиции прочесали лес и обнаружили женщину, звавшую на помощь.

«Ею оказалась местная жительница 1990 года рождения, она находилась в беспомощном состоянии с признаками обморожения, — пояснили в пресс-службе. — Женщина пояснила, что заблудилась, замёрзла и не смогла самостоятельно выйти к селу».

Фото пресс-службы УМВД по Красноярскому краю

Полицейские вынесли пострадавшую из леса на руках. Затем её передали врачам скорой помощи. Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

В пресс-службе сказали, что решается вопрос о поощрении сотрудников полиции и местного жителя, который сообщил о происшествии.

Напомним, что в октябре 2016 года полицейские спасли детей со льдины посреди реки в Забайкалье.

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