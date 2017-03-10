 

Красноярский разработчик космических навигаторов стал инженером года в 25 лет

 10 марта, 14:51
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Красноярский разработчик космических навигаторов стал инженером года в 25 лет
Фото с сайта www.sbras.info

Красноярский радиофизик был признан «Инженером года-2016» среди молодых приборостроителей, сотрудник компании «Информационные спутниковые системы» разработал анализатор статистики помех для космических спутников и МКС, узнал 10 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Сибирского федерального университета.

Аспирант Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Артём Силантьев признан «Инженером года» среди молодых специалистов. Российский союз научных инженерных и общественных объединений и жюри конкурса наградил специалиста в номинации «Приборостроение и диагностика».

Победитель представил на конкурс научную разработку — бортовое устройство для снятия помех связи с космическими спутниками и МКС и навигации в космосе. Разработка компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва основана на аппарате статистической радиотехники и оценивает помехоустойчивость спутниковых антенн в космосе.

Ранее Артёма Силантьева четыре раза признали лауреатом конкурса на получение стипендии Президента РФ и Правительства РФ, представлял Россию в Международном союзе электросвязи на дипломатических играх Модели ООН. Учёный является автором и соавтором более 10 опубликованных научных работ. Перспективному инженеру через восемь дней исполняется 25 лет, сообщили Сиб.фм в пресс-службе СФУ.

Напомним, что экопрограммисты Красноярска посчитают деревья сибирской тайги с помощью спутника. Учёные Красноярского научного центра создали систему «Енисейский меридиан» для мониторинга загрязнения лесов, рек и парков, научив систему преодолевать спутниковые помехи. Проект зондирования адаптирован к российским условиям, ранее учёные вынуждены были использовать в сибирской тайге методы слежения за экологией для африканских саванн. Также «Енисейский меридиан» предполагает создание спектральных библиотек, которые позволят определить породы деревьев и оценку загрязнения озёр и рек.

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