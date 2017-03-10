Нетрезвая женщина-водитель побила полицейских в Новосибирске

Пьяная жительница Новосибирска побила двух полицейских и затушила окурок сигареты о форму третьего, когда её задержали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, узнал корреспондент Сиб.фм 10 марта из сообщения пресс-службы Кировского районного суда Новосибирска.

В Кировский районный суд Новосибирска 15 февраля 2017 года поступило уголовное дело в отношении жительницы Новосибирска. Из его материалов следует, что сотрудники полиции повторно задержали обвиняемую за езду на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина отказалась от медицинского освидетельствования, и её направили в Кировский отдел полиции. По информации пресс-службы, в отделении она избила двух полицейских, «нанося множественные удары руками и ногами в области туловища и конечностей», третьего сотрудника обругала нецензурной бранью и затушила окурок о его форму.

Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Судебное заседание назначено на 17 марта 2017 года. Её будут судить за повторное управление машиной в нетрезвом виде, применение насилия к полицейскому и его оскорбление.

Напомним, что в июле 2014 года суд в Хакасии оштрафовал на 40 тысяч рублей девушку, которая пнула полицейского в лицо.