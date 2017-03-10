 

Новосибирские археологи нашли следы древних евреев на Алтае

 10 марта, 09:00
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Новосибирские археологи нашли следы древних евреев на Алтае
Фото с сайта www.historicaldis.ru

Новосибирская делегация археологов предположила миграцию людей с территории современного Израиля на Алтай и в Киргизию на заре каменного века. Учёные доказали идентичность каменных орудий времён палеолита и технологии их изготовления, узнал 10 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы СО РАН.

Археологи СО РАН предположили общность древних жителей на землях государства Израиль и племён на территории Древнего Алтая. Исследователи Института археологии и этнографии СО РАН сравнили орудия труда с коллекцией израильских университетов.

Учёные обнаружили идеальное сходство каменных топоров, молотков, наконечников и технологий их изготовления эпохи раннего палеолита. Это привело к гипотезе о серии миграций древних евреев.

«Многие артефакты раннего этапа среднего палеолита в Киргизии идентичны предметам с синхронных израильских памятников. Причём речь идёт не только о форме, но и о технологии изготовления. Скорее всего, здесь можно даже говорить о прямых контактах. Возможно, это была не одна, а целая серия миграций, поскольку подобные сходства фиксируются на материалах других этапов каменного века», — рассказал заведующий кафедрой археологии и этнографии НГУ Андрей Кривошапкин.

Израильские специалисты согласились, что экспонаты коллекций Центральной Азии и Ближнего Востока очень похожи, но необходим анализ артефактов и совместные полевые работы. Специалисты изучат две схожие по возрасту стоянки древних людей на Алтае и в Израиле.

Напомним, что новосибирские археологи по пыльце определили условия жизни неандертальцев на Алтае. Исследования показали, что 50–60 тысяч лет назад обитателям пещеры приходилось жить в более холодных и сухих условиях. Это были степные или тундростепные холодные районы, где почти не было леса.

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