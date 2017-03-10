 

Новосибирские физики доказали возможность вооружить имперские крейсеры из Star Wars

 10 марта, 08:00
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Новосибирские физики доказали возможность вооружить имперские крейсеры из Star Wars
Фото с сайта www.swfanon.wikia.com/wiki/Mega_Fleet_of_General_Lo-Hah

Новосибирские и немецкие учёные разработали метод ускорения пучков протонов в плазме для установок размером в несколько метров в эксперименте AWAKE. Имперские Звёздные разрушители использовали батареи тяжёлых турболазеров на плотных пучках энергии для уничтожения космических кораблей и планетарных бомбардировок, узнал 10 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Новосибирские физики рассказали о возможности строить копии Большого Андронного коллайдера размером всего в несколько метров. Международная коллаборация учёных AWAKE начала эксперимент по ускорению заряженных частиц с помощью протонных пучков в плазме.

Сибирские и немецкие учёные AWAKE заметили высокую энергетическую плотность протонного пучка в плазме в декабре 2016 года. Они заметили, что очень сильное электромагнитное поле в плазме помогает протонному пучку почти на скорости света создать за собой бегущую волну ускоренных частиц. В Институте ядерной физики СО РАН рассчитали эффект самомодуляции пучка в плазме, а учёные Европейского центра ядерных исследований CERN поддержали эксперимент и допустили возможность постройки электрон-протонного коллайдера CERN на основе нового метода.

«Об этом заговорили ещё в 50-х годах прошлого столетия, но тема оказалось настолько сложной, что до сих пор нет конкретных установок для коллективного ускорения пучков заряженных частиц. Если этот метод удастся реализовать, то ускорители размером в десятки километров можно будет делать на нескольких метрах. Это коренным образом изменило бы ландшафт ускорительной физики», — рассказал замдиректора Института ядерной физики СО РАН Евгений Левичев.

В случае успеха новый метод может позволить создавать супер-коллайдеры для прикладного использования, например для лечения рака, утверждают физики. Первый этап эксперимента будет длиться до конца 2017 года. Уникальность проекта в том, что используются протонные лучи в плазме, тогда как другие исследователи развивают лазерные методы ускорения.

В мире научной фантастики существуют турболазеры — тяжёлые орудия, которые используют высокоэнергетические сверхплотные пучки энергии вместо лазерных лучей. Батареи турболазеров являлись главными орудиями имперских крейсеров, например Звёздных разрушителей типа Venator и Acclamator, выяснил корреспондент Сиб.фм из «Вукипедии». Их использовали для космического боя корабль-корабль и планетарных бомбардировок, более слабые модификации устанавливали на корабли типа «корвет» и в наземные орудийные башни.

Напомним, новосибирские учёные создали прототип кристалла для «Звезды Смерти» из Star Wars. Специалисты Института геологии и минераловедения СО РАН разработали LBO-кристаллы, создающие импульсы лазера в 600 млн ватт для термоядерной реакции. Восемь суперлазеров «Звезды Смерти» позволяли Императору разрушать планеты, вызывая термоядерную реакцию в ядре, но физики уверены, что создать супероружие невозможно.

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