 

Российские военные получат 16 новосибирских бомбардировщиков СУ-34 после войны в Сирии

 10 марта, 13:44
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Российские военные получат 16 новосибирских бомбардировщиков СУ-34 после войны в Сирии
Фото пресс-службы НАПО им. В. П. Чкалова

Военно-космические силы России получат 16 новых фронтовых бомбардировщиков СУ-34 на замену советским штурмовикам СУ-24М, общий заказ Минобороны РФ составил 92 самолёта. Новосибирские инженеры начнут модернизацию вооружения СУ-34 в 2018 году, узнал 10 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

Новосибирский авиационный завод имени В. П.Чкалова поставит 16 самолётов СУ-34 по контракту с Минобороны РФ до конца 2017 года. Замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что контракт предполагает поставку 92 бомбардировщиков СУ-34 до 2020 года. Это второй по счёту контракт на поставку СУ-34, он был заключён в 2013 году, как выяснил корреспондент Сиб.фм.

«СУ-34 зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал, это практически самолёт нового поколения. График поставки авиатехники новосибирского завода с Минобороны согласован, мы никаких неожиданностей не ждём», — подчеркнул заместитель Министра обороны РФ Юрий Борисов в ходе рабочего визита в Новосибирск.

По данным ведомства, 92 новых самолёта должны частично заменить бомбардировщики СУ-24М советской постройки к 2025 году. Параллельно новосибирские конструкторы начнут модернизацию нового СУ-34, прежде всего систем вооружения самолёта.

Новосибирский тактический бомбардировщик заинтересовал правительства многих стран, отметили в Минобороны РФ, также самолёт активно использовался в спецоперациях ВКС России в Сирии.

Бомбардировщик четвёртого поколения Су-34 был создан на основе переработанной платформы Т-10, предназначенной для истребителей семейства Су-27, Су-30, Су-33, Су-35 и других. Преимущества самолёта — в большом радиусе действия до 1 130 километров и защищённой кабине пилота. За счёт особенностей аэродинамической конструкции военные прозвали самолёт «утёнком».

Напомним, новосибирский институт войдёт в концерн «Калашников» с проектом для морпехов. Совет директоров «Курганприбора» завершает переговоры о продаже 30 % акций для устойчивого развития ОАО «Институт прикладной физики» в Новосибирске. Исследователи зарекомендовали себя как создателей средств радиоэлектронного противодействия на море и производителей неуправляемых авиационных ракет. Помеховый комплекс из Новосибирска получат два корабля на Чёрном море к лету-осени 2017 года.

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