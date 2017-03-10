Сестра Сергея Шойгу озвучила сказку про мудрого филина и жестокую жену хана

Депутат Государственной думы Лариса Шойгу (сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу) приняла участие в записи аудиоверсий тувинских народных сказок — при этом парламентарий выбрала для озвучки предание о мудром филине, спасшем птиц от жестокой жены хана, узнал корреспондент Сиб.фм 10 марта из сообщения агентства «Тува-онлайн».

Запись проходила в рамках благотворительной акции по созданию аудиокниг для слепых и слабовидящих граждан. Сказка «Мудрый филин» — одно из произведений, составляющих сборник «Тувинские народные сказки» 1958 года издания.

В этой народной легенде злая жена хана захотела попробовать на вкус мясо всех птиц, и хан приказал исполнить волю жены. Когда дошла очередь до филина, тот пошёл на хитрость: сначала долго не прилетал к хану, а затем всё-таки явился к разгневанному его отсутствием владыке и рассказал, что его задержал в пути спор о том, кого на земле больше — мужчин или женщин. Заинтересовавшемуся хану филин заявил, что женщин на свете больше, потому что мужчины, которые выполняют глупые прихоти жён, не могут считать себя мужчинами. После этого хан признал, что зря подчинился воле супруги и запретил ей впредь убивать птиц.

По словам Ларисы Шойгу, которые приводит «Тува-онлайн», она сразу же откликнулась на предложение принять участие в благотворительной акции, направленной на поддержку слабовидящих.

«Это был настолько естественный порыв, что я ни секунды не раздумывая, откликнулась сразу. Каждый из нас должен при любой возможности оказывать помощь и поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья», — отметила депутат.

Напомним, в январе в Красноярске местная специальная библиотека, обслуживающая инвалидов по зрению, презентовала поваренную книгу для слепых и слабовидящих. В книге опубликованы рецепты холодных и горячих блюд, закусок и десертов от ведущих шеф-поваров России. Каждый рецепт адаптирован для людей, имеющих проблемы со зрением: для слабовидящих текст напечатан укрупнённым шрифтом и дополнен яркими иллюстрациями, для полностью незрячих продублирован рельефно-точечным (брайлевским) шрифтом.