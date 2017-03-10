 

Сибирские художники выставили лучшее на Триеналле российского современного искусства

 10 марта, 16:49
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Сибирские художники выставили лучшее на Триеналле российского современного искусства
Фото Сергея Мордвинова из архива Сиб.фм

Художники и кураторы из Новосибирска, Омска и Красноярска представили лучшие работы в 5 номинациях на главном событии современного искусства России в музее Garage. Кураторы триеналле выбрали Монстрацию индикатором свободы творчества и отношения к современному в России, узнал 10 марта корреспондент Сиб.фм у новосибирских художников.

Кураторы главного центра современного искусства страны выставили лучшие работы художников Сибири. Первая Триеналле российского современного искусства открылась в московском музее Garage 10 марта.

Глава союза фотохудожников России в Новосибирске Евгений Иванов представил фотопроект о жизни уличного музыканта в секции «Верность месту». " Работы сибирских художников распределены в сборках по тематическим секциям, их не объединяли вокруг Сибири. Моя серия оказалась по соседству с авторами из Грозного, Махачкалы и так далее. Здесь толпы посетителей, начиная от персон вроде Владимира Абрамовича, телеведущего Андрея Малахова, всем интересно. Это общий букет искусства от профессиональных кураторов и выделить что-то уникальное или скандальное не могу. У кого-то искусство камерное, у кого-то публичное и откровенное, у одних кричащее, у других шепчущее«, — подытожил Евгений Иванов. Он рассказал, что посетители хвалят выставку, а молодые авторы могут познакомиться с корифеями вроде Бориса Гройса.

Автор раскрашенных бюстов Ленина Маяна Насыбуллова выставила проект «Янтари» — бытовых артефактов современности в полимерах, напоминающих ископаемые находки археологов. " Свои «Янтари» я сделала более структурированными к выставке. Кураторы Garage пригласили меня в секцию «Общий язык», рядом расположили работы Красноярской арт-группировки Zip Art. Посетители и техники музея Garage мне признаются в любви, в том числе из солидарности к трудолюбивым художникам«, — поделилась директор новосибирского арт-пространства «Art Ель» Маяна Насыбуллова.

Создатель флага «Соединённых штатов Сибири» и омского «Беднотауна» Дамир Муратов попал в категорию «Авторские мифологии», а идеолог «Монстрации» Артём Лоскутов оказался в секции «Искусство действия». Экс-участники «Синих носов» Константин Скотников и Вячеслав Мизин из Новосибирска участвуют в секции «локальных историй» современного искусства, куратор Оксана Будулак из Красноярска также выступит в Garage с тематическим докладом.

Фотограф Сиб.фм Сергей Мордвинов также попал на Всероссийскую триеналле современного искусства. Его снимок для репортажа Сиб.фм о Монстрации-2016 года напечатали на форзаце каталога выставки. Ранее этот снимок оказался в числе лучших по итогам конкурса "Best of Russia-2016«.Тогда автор «Монстрации» подарил фотографу свою футболку с «Запрещёнкой», а Сергей Мордвинов безвозмездно предоставил фотографию Артёму Лоскутову во время подготовки российской Триеналле.

«Кураторы признавались, что чуть не назвали Триеналле «Здесь вам не Москва». Но фото «Монстрации» поместили на форзац каталога-путеводителя по выставке. Это выглядит как один из основных посылов проекта — показать «немоскву», — рассказал Сиб.фм Артём Лоскутов.

«Монстрация вообще стала для нас своеобразным символом состояния русского современного искусства и того, как к нему относятся в обществе. Каждая из монстраций проявляет специфику региона, в котором она проходит. Новосибирск — город свободных, образованных людей... А вот в Крыму на студентов с плакатом „Гречка“ бабки с авоськами набрасываются!», — процитировал «Артгид» дискуссию сотрудниц музея Garage.

Напомним, новосибирский областной суд отказался признать Монстрацию законной в июне 2016 года. Суд отказался удовлетворить жалобу идеолога первомайской Монстрации Артёма Лоскутова на решение Центрального районного суда, который признал его виновным в организации несанкционированной акции.

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