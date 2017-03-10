Снегоплавильная станция два года нарушала антимонопольный закон в Новосибирске

Компания «Строй-Сервис» продавала услуги снегоплавильной станции бюджетным организациям дороже, чем коммерческим, узнал корреспондент Сиб.фм 10 марта из сообщения пресс-службы регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

По информации пресс-службы ведомства, ООО «Строй-Сервис» установило различную стоимость на услуги по утилизации снега на снегоплавильной станции для разных потребителей без экономического обоснования. В 2014-2016 годах стоимость услуги по утилизации снега для муниципальных казённых учреждений Новосибирска была на 17,7 % выше, чем для коммерческих организаций. Это могло привести к увеличению бюджетных расходов.

Кроме того, стоимость услуг могла быть разной для одного и того же контрагента.

6 марта 2017 года ФАС выдало ООО «Строй-Сервис» предупреждение о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. В случае если предупреждение не будет выполнено в установленный срок, может быть возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Напомним, что в январе 2017 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о том, что в городе планируется установить третью стационарную снегоплавильную станцию.