 

Соратник Навального подал жалобу в ЕСПЧ на решение новосибирского суда по «микрофонному делу»

 10 марта, 10:21
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Соратник Навального подал жалобу в ЕСПЧ на решение новосибирского суда по «микрофонному делу»
Фото Сергея Мордвинова из архива Сиб.фм

Оппозиционер Леонид Волков подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение новосибирского суда признать его виновным в воспрепятствовании деятельности журналиста телеканала Lifenews, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Интерфакса» 10 марта.

Руководитель новосибирского предвыборного штаба регионального отделения политической партии ПАРНАС Леонид Волков решил обжаловать в ЕСПЧ приговор по делу о воспрепятствовании работе журналиста Lifenews, который вынес Центральный районный суд Новосибирска 31 августа 2016 года.

«Мы считаем приговор политически мотивированным, поскольку не было ни события, ни состава преступления», — сказал Волков.


Леонид Волков в итервью Сиб.фм о том, как давить на власть, прыгая выше головы

По версии следствия, в июле 2015 года Леонид Волков возле здания новосибирского отделения ПАРНАСа мешал проводить видеосъёмку журналистам телеканала Lifenews, которые хотели записать комментарий Алексея Навального. Чтобы отогнать журналистов, он применил физическую силу — сжимал руку одного из них. Lifenews подали в суд на оппозиционера.

Волков написал заявление в полицию Новосибирска о привлечении к уголовной ответственности директора News Media и журналиста Lifenews за заведомо ложный донос. Следственный комитет в возбуждении дела отказал.

Суд признал Волкова виновным в совершении преступления по части 1 статьи 144 УК РФ («Воспрепятствование законной деятельности журналиста») и приговорил его к штрафу размером 30 тысяч рублей. При этом судья исключил из обвинения повреждение имущества и причинение физической боли журналисту.

Стоит отметить, что прокурор запрашивал для обвиняемого условное наказание в виде двух лет лишения свободы. Свою вину Волков не признал. После решения суда оппозиционер подал апелляцию, но 26 октября 2016 года суд оставил её без удовлетворения. Волкову пришлось заплатить штраф.

Напомним, что в декабре 2015 года Леонид Волков назвал «микрофонное дело» политическим заказом в Новосибирске.

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