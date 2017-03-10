 

Живущий на Алтае «весёлый молочник» Джастас Уолкер захотел гражданства РФ

 10 марта, 16:37
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Живущий на Алтае «весёлый молочник» Джастас Уолкер захотел гражданства РФ
Уолкер на Алтае, фото из социальной сети «ВКонтакте»

Фермер из США Джастас Уолкер, живущий в России больше 20 лет и известный в интернете как «весёлый молочник», захотел получить российское гражданство, узнал корреспондент Сиб.фм 10 марта из видеообращения фермера к своим подписчикам в социальных сетях.

Уолкер, который помимо своей сельскохозяйственной деятельности является ещё и протестантским проповедником, прославился после введения Россией экономических санкций против западных стран. В сюжете программы «Вести» на федеральном телеканале он настолько заразительно рассмеялся, рассуждая о запрете итальянского сыра, что тут же стал мемом рунета.

До 2016 года проповедник проживал в Богучанском районе Красноярского края, но затем из-за тяжёлых для земледелия климатических условий и из-за своей астмы переехал с семьёй в Алтайский край и поселился в самодельной юрте неподалёку от посёлка Степного. В феврале 2017 года на сайте петиция-президенту.рф появилась петиция с требованием к Владимиру Путину предоставить Уолкеру российское гражданство.

«Джастас уже давно душой русский, думается, пора стать таковым и на бумаге! Джастас неоднократно говорил, что неудобно заниматься крестьянским хозяйством из-за того, что он не имеет российского гражданства! Я думаю, Джастас и его семья заслужили это не меньше, чем Стивен Сигал, Рой Джонс и другие! Давайте поможем Джастасу сделать в 2017 году Россию его второй родиной!» — обратился к пользователям сети автор петиции Степан Дрёмин.

К настоящему моменту петиция набрала более 600 подписей. Сам Уолкер прокомментировал такую инициативу только 10 марта.

«Я вообще, если честно сказать, совсем бы не отказался от гражданства. Нас пять человек в семье, и каждый год нам нужно отчитываться, что мы тут живём, нужно получать новые виды на жительство, там куча документальной волокиты, медицинские справки собирать. Гражданство бы облегчило нашу жизнь в миллион раз. Это бы расширило наши возможности в фермерстве и вообще в нашей жизни здесь в России», — пояснил Уолкер в видеообращении к подписчикам и призвал подписать петицию.

Напомним, в марте 2015 года новосибирское креативное агентство «Круче!» и дизайнер I’m Siberian разработали бренд для молочной продукции Джастаса Уолкера.

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