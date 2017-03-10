 

Жители Новосибирска аплодировали стоя фильму про Бориса Немцова

 10 марта, 17:32
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Жители Новосибирска аплодировали стоя фильму про Бориса Немцова
Фото с сайта politros.com

В Новосибирске состоялась премьера документального фильма про российского оппозиционера и политического деятеля Бориса Немцова «Слишком свободный человек», после показа зрители аплодировали стоя режиссёру Михаилу Фишману, сообщает 10 марта корреспондент Сиб.фм, побывавший на премьере.

9 марта в новосибирском кинотеатре «Пионер» режиссёр и соавтор фильма Михаил Фишман лично представил премьеру о Борисе Немцове «Слишком свободный человек». Зал собрал аншлаг.

Фильм «Слишком свободный человек» представляет собой политическую биографию Бориса Немцова с 1991 года и до момента его гибели 27 февраля на Большом Москворецком мосту в Москве.

Работа над фильмом велась, начиная с лета 2015 года, спустя полгода после убийства Бориса Немцова. Авторы фильма — известные российские журналисты Михаил Фишман и Вера Кричевская. После показа фильма желающие высказали своё мнение о личности оппозиционера и о её отражении в картине.

Михаил Фишман в Новосибирске. Фото Ильнара Салахиева

Вместо антикризисного марша новосибирская оппозиция почтила память убитого Бориса Немцова в Новосибирске и почему их так мало

«Немцов — очень хороший человек, — взял первое слово режиссёр Михаил Фишман. — И то, насколько он честный, прозрачный, открытый, простой — в том смысле, что он не мудрит, превратилось в его политический капитал. Из-за этого его выбрали в правительство Ярославля в 2013 году. Я похожего человека больше не знаю на нашей политической сцене. Но сам факт, что это возможно: что не обязательно юлить, врать, заключать „под ковром“ какие-то сделки, идти вокруг, а можно идти просто прямо, говорить, что думаешь, и делать то, что должен. Это работает. Хотя бы данный факт должен внушать оптимизм».

В работе над фильмом авторы проделали большую работу с архивами, взяли несколько десятков интервью, некоторые из которых не уместились в фильм. Спикерами выступили люди, которые определяли и определяют российскую политику и экономику в России, подчеркнули авторы.

Как пояснил Михаил Фишман, около года пришлось добиваться интервью дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой. А Анатолий Чубайс отказался от участия в фильме, ничем не аргументировав.

«Я пытался посмотреть на этот фильм глазами 2020 года, — рассуждал глава новосибирского отделения „Партии прогресса“ Андрей Гладченко.

— Мне показалось, что это в лучшем смысле документальный фильм-притча, который мы будем пересматривать через 10 лет и говорить: вот смотрите, крах путинского режима закладывался так-то.

Может, этот фильм войдёт в хрестоматии и его будут показывать в старших классах школ или на первых курсах вузов. В этом фильме много оптимистических моментов — в том смысле, что предсказать будущее никто не может. Поэтому нужно действовать, исходя из того, что ты победишь. Только эта стратегия имеет какой-то смысл. Ей Немцов и руководствовался».

Михаил Фишман отметил, что в фильм не вошли все рассказы и интервью, которые наиболее полно раскрывают личность Бориса Немцова.

«Фильм Фишмана и Кричевской „Слишком свободный человек“ мне показался... слишком про приватизацию 90-х. Про роль Немцова в этой эпопее... — отметил бывший депутат Госдумы Аркадий Янковский. — Да, с любовью к Борису, с верными интонациями и точным определением его человеческих качеств. Но и с расчётом на шанс „не зайти за флажки“ ради прокатной лицензии, правильно выстроить и представить селебрети-комментаторов, рассказывающих о своей дружбе с убитым политиком. Самоё начало и конец показательны в этом смысле. Можно понять авторов — они вынуждены были решать массу задач. Не только творческих».

С 10 марта документальный фильм «Слишком свободный человек» вошёл в прокате в новосибирском кинотеатре «Аврора».

Напомним, что вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы неизвестные расстреляли оппозиционного политика Бориса Немцова. 1 марта место антикризисного марша новосибирская оппозиция почтила память убитого Бориса Немцова.

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