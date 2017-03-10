 

Жители Забайкалья пытались вывезти 191 кг золотоносной руды из Якутии

 10 марта, 17:42
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Жители Забайкалья пытались вывезти 191 кг золотоносной руды из Якутии
Фото с сайта ru.all.biz

Четверо жителей Забайкальского края пытались вывезти из Якутии 191 килограмм золотоносной руды, узнал корреспондент Сиб.фм 10 марта из сообщения пресс-службы УМВД по Республике Саха.

9 марта на трассе Эльдикан — Солнечный полицейские остановили автомобили «Нива» и «Тойота-Сурф», в которых находились четверо жителей Забайкалья. При досмотре машин сотрудники полиции обнаружили 11 мешков с золотосодержащим концентратом.

В феврале 2017 года задержанные приехали в Усть-Майский район, в котором ведётся промышленная добыча золотосодержащей руды. Через некоторое время им удалось проникнуть на охраняемую территорию рудника и похитить 191 килограмм золотоносной руды, установила полиция.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 («Тайное хищение чужого имущества»), санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. В пресс-службе отметили, что двое из них были ранее судимы за грабёж и незаконный оборот драгоценных металлов.

Напомним, 19 ноября 2014 года в Иркутской области сотрудники ФСБ задержали двух братьев, перевозивших под капотом машины природное золото и огнестрельное оружие.

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