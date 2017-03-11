 

Молодая женщина разбилась на снегоходе под Новосибирском

 11 марта, 20:37
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Молодая женщина разбилась на снегоходе под Новосибирском
Фото с сайта pg11.ru

Женщина, катавшаяся на снегоходе по берегу Новосибирского водохранилища, упала с обрыва высотой 10-15 метров и погибла, узнал корреспондент Сиб.фм 11 марта из сообщения муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).

Информация об инциденте поступила на телефон оперативного дежурного в 17:11, сообщали, что снегоход с женщиной сорвался с обрывистого берега. На место происшествия был оперативно направлен ближайший экипаж спасателей МАСС на снегоходе с прицепленными санями для возможной эвакуации пострадавшей.

«Спасатели прибыли на место через 15 минут, обнаружили женщину без признаков жизни. Реанимационные мероприятия проводились в течение 30 минут до прибытия врачей скорой медицинской помощи, которых к месту трагедии один из спасателей привёз на снегоходе. К сожалению молодая женщина 1987 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью, и врач констатировал смерть», — говорится в сообщении.

В настоящее время в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранительные органы. Спасатели МАСС предупреждают любителей экстремального отдыха о необходимости быть внимательными и осторожными при управлении специальными транспортными средствами.

Напомним, в ноябре 2016 года в Томской области сотрудники нефтедобывающей компании «Томскнефть» спасли в безлюдной тайге провалившегося в болото на снегоходе охотника.

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