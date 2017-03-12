Самолёт экстренно сел в Новосибирске из-за болезни пассажира

Самолёт, выполнявший рейс КТК 54-43 Новосибирск—Камрань, вернулся в аэропорт вылета из-за болезни пассажира, сообщила корреспонденту Сиб.фм 12 марта пресс-секретарь Толмачёво Ирина Шавшина.

Самолёт авиакомпании AZUR air вылетел из Новосибирска 12 марта по расписанию в 00.10 (время местное). В полёте одному пассажиру стало плохо, экипаж принял решение вернуться в Новосибирск.

Пассажир этого рейса рассказал корреспонденту Сиб.фм, что больному стало плохо через час после взлёта, а находившийся в самолёте медик определил неврологические нарушения, опасные для здоровья. Самолёт повернул в Новосибирск, прилетел через час, но еще около двух часов потребовалось на выработку топлива, после этого он благополучно приземлился.

Бланк оперативного сообщения диспетчера ЦУП, имеющийся в редакции, подтверждает информацию о том, что в 04.20 утра над Новосибирском кружил самолёт, вырабатывавший топливо.

Затем самолёт повторно вылетел во Вьетнам в 08.30 по местному времени.

Напомним, что в 2014 году самолёт, выполнявший рейс из Владивостока в Новосибирск, приземлился в Чите из-за сердечного приступа 64-летнего пассажира.