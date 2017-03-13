100 полицейских ищут пропавшего в Кузбассе десятилетнего мальчика

Около ста полицейских ищут в Ленинске-Кузнецком школьника, который мог провалиться под лёд реки, узнал корреспондент Сиб.фм 13 марта из сообщения пресс-службы регионального главка МВД.

Вечером 12 марта в межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-Кузнецкий» обратилась женщина, сообщившая о пропаже своего 10-летнего сына.

Мальчик ушёл на прогулку около 18:00 и не вернулся домой. Родители пытались отыскать ребёнка самостоятельно, затем через несколько часов обратились в полицию.

В поисках мальчика принимают участие около 10 полицейских, они проверяют дома в районе проживания ребёнка, чердаки и надворные постройки.

Один из друзей школьника рассказал, что он мог провалиться под лёд на реке. Сотрудники полиции проверяют эту информацию.

Напомним, что в декабре 2016 года спасатели в Новосибирске вытащили провалившихся под лёд мужчину и двух детей.

