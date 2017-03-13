 

Алкогольные коктейли массово подменили натуральный сидр в Сибири

 13 марта, 17:33
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Алкогольные коктейли массово подменили натуральный сидр в Сибири
Фото с сайта www.pikabu.ru

Производство фруктового сидра в Сибири выросло в пять раз за год, до 16,2 млн литров. Контрольные органы сообщили, что бурный рост обусловлен подделками натурального сидра, схожими по составу с алкогольными коктейлями, узнал 13 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Росалкогольрегулирования в Сибирском федеральном округе.

Сибирские производители переполнили рынок натурального сидра подделками, считают в Росалкогольрегулировании. Производство сидров и медовухи в Сибири выросло в пять раз — до 16,2 млн литров.

Проверка показала, что шесть компаний-производителей из Сибири используют при производстве сидров ароматизаторы, красители, экстракты и концентрированные соки, что противоречит понятию сидра в пункте 12.4 статьи 2 Федерального закона № 171-ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта». В Росалкогольрегулировании объявили продукцию этих компаний фальсификатом.

Эксперты утверждают, что часть производителей производит алкогольные коктейли под видом сидра и не скрывает этого, так как в составе напитков на этикетке указаны химические ингредиенты, недопустимые для натурального продукта.

«Рост объёмов производства обусловлен тем, что всё чаще производители выпускают фальсифицированные сидры, что дешевле и проще, нежели производить натуральный напиток. Происходит обман покупателей, так как вкус и аромат сидра сформированы не натуральными ингредиентами, а различными пищевыми добавками, то есть под видом натурального продукта потребитель получает алкогольный напиток, который невозможно идентифицировать», — сообщил руководитель управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в СФО Алексей Крупин.

В ведомстве могут изъять лишь небольшую долю поддельной продукции, убедился корреспондент Сиб.фм. Например, летом 2016 года контролирующие органы изъяли более 13 тысяч литров в 14,5 тысячах бутылок в Кемерово, что составляет лишь 0,08 % от всего объёма сидра, произведённого за 2016 год.

Производителям поддельного сидра выгодно уклоняться от уплаты налогов, утверждают авторы государственных проверок. В 2016 году акциз на производство слабоалкогольных напитков составлял 400 рублей за 1 литр продукции, производство сидра обошлось бы в 9 рублей пошлины на 1 литр.

Напомним, объём контрафактного алкоголя в Новосибирской области вырос за год в восемь раз. Общий объём изъятой в Сибирском федеральном округе алкогольной продукции по итогам 2016 года превысил 4 млн литров, тогда как за весь 2015 год было изъято около 2,6 млн литров.Больше всего контрафактной алкогольсодержащей продукции в 2016 году было выявлено в Иркутской области — более 1,1 млн литров (при 569 тысячах литров в 2015 году).Самая благоприятная обстановка сложилась в Республике Алтай, где за год выявлен всего 391 литр контрафакта, в Туве правоохранители изъяли из оборота 5,8 тысячи литров спиртного.

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