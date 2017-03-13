Новосибирские бизнесмены научатся контролировать свой автопарк и экономить на топливе

Компания МТС приглашает предпринимателей Новосибирска принять участие в бесплатном онлайн-семинаре, посвящённом современным технологиям контроля за персоналом и службой доставки, которые позволяют в течение 24 часов в сутки видеть весь автопарк буквально «на ладони» и обходиться без установки дорогостоящих систем управления сотрудниками, узнал корреспондент Сиб.фм 13 марта из сообщения пресс-службы компании.

Вебинар пройдёт 15 марта в рамках проекта МТС «Бизнес-клуб.Live». Проект представляет собой серию обучающих онлайн-семинаров в формате динамичного ток-шоу, которые готовят лучшие в той или иной отрасли эксперты и тренеры. На этот раз приглашённые специалисты расскажут о трёх простых и эффективных решениях, которые помогут владельцам компаний экономить на топливе и техническом обслуживании автопарка, контролировать работу сотрудников (в том числе удалённых), а также эффективно распределить задачи между работниками и наладить быструю обработку заказов.

Как сообщает МТС, вебинар будет полезен всем организациям, у которых есть корпоративный транспорт и разъездной персонал, всем логистическим компаниям и службам доставки, а также страховым компаниям. С помощью технологических решений, которые предлагает МТС, к настоящему времени свою работу оптимизировали уже более пяти тысяч компаний по всей России.

Спикерами онлайн-семинара выступят эксперт по комплексным продуктам МТС Иван Ладенков и директор департамента поддержки и внедрения мобильных и фиксированных услуг бизнес-рынка МТС Сергей Елпатьевский. Чтобы стать участником вебинара, достаточно зарегистрироваться на сайте компании.

Напомним, по итогам 2016 года сотовый оператор МТС вошёл в топ-5 лучших работодателей России, поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом и заняв четвёртое место. При этом компания стала лидером рейтинга среди всех отечественных телекоммуникационных операторов.