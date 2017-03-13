 

Якутский чиновник лишил аборигенов аэродрома на Крайнем Севере

 13 марта, 13:51
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Якутский чиновник лишил аборигенов аэродрома на Крайнем Севере
Фото с сайта www.vertodrom.com

Районный суд республики Саха приговорил главу Юкагирского кочевого наслега к трём годам тюрьмы условно. Чиновник похитил 259 тысяч рублей на реконструкцию взлётно-посадочной площадки в селе, узнал 13 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Глава сельсовета Юкагирского национального наслега лишил более 120 якутов авиационного сообщения. Суд доказал вину Фёдора Горохова в хищении средств на ремонт взлётно-посадочной площадки.

Чиновник заключил контракт с индивидуальным предпринимателем и составил подложные документы о выполненном ремонте, утверждает прокуратура. Управленец похитил более 259 тысяч рублей из республиканского и краевого бюджетов.

Усть-Янский районный суд Республики Саха приговорил главу местного наслега к трём годам тюрьмы условно с испытательным сроком в два года. Мужчину обвинили по части 3 статьи 160 УК РФ «Хищение с использованием служебного положения в крупном размере» и части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог в официальных документах из корысти».

Юкагирский национальный (кочевой) наслег — один из 40 национальных наслегов Якутии. В нём проживает более 124 человек в составе нескольких родов, сообщает сайт Республики Саха. Основной национальный состав поселения — юкагиры, представители аборигенов Северо-Восточной Сибири. Наслег находится на Крайнем Севере возле моря Лаптевых и известен среди археологов. В 2002 году в 30 км от посёлка Юкагир школьники Иннокентий и Григорий Гороховы нашли голову самца мамонта, ставшую центральным экспонатом всемирной выставки ЭКСПО-2005 в Японии. В 2010 году там нашли мумию шестилетнего шерстистого мамонтёнка Юка весом 106 килограмм. В августе 2011 года на берегу озера Чукчалах был найден бизон возрастом 9310 лет.

Напомним, один из тысячи оставшихся юкагиров живёт в Новосибирской области. В 2015 году новосибирский журналист Кирилл Канин снял фильм о сибирских народах и учёных-фольклористах. Кино о шаманах и сказителях было создано на основе книжной серии СО РАН «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» — единственной документальной публикации произведений фольклора более чем на 30 языках. Тома, входящие в серию, содержат фольклорные тексты бурят, тувинцев, нанайцев, эвенков, якутов, долган, юкагиров, алтайцев, шорцев и других народов Сибири.

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