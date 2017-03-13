 

Кузбасский инженер-электроник погиб во время ремонта погрузочного крана на заводе

 13 марта, 13:12
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Кузбасский инженер-электроник погиб во время ремонта погрузочного крана на заводе
Погрузочный кран, фото с сайта kranbalka124.ru

Следственные органы Кемеровской области выясняют обстоятельства гибели 30-летнего инженера-электроника, который погиб во время устранения неисправности погрузочного крана на заводе корпорации «ТехноНиколь» в городе Юрге, узнал корреспондент Сиб.фм 13 марта из сообщения регионального управления СКР.

Трагедия произошла 11 марта около 20:00 по местному времени. На контрольном пункте завода, производящего мягкие кровельные материалы, был получен сигнал о неисправности погрузочного крана, диспетчер отправил инженера устранить неполадку. Спустя какое-то время диспетчер обеспокоился длительным отсутствием электроника и направился на его поиски, тем более что сигнал о неисправности по-прежнему поступал, а по рации инженер не отвечал.

«Диспетчер сам обнулил неисправность, кран автоматически запустился, под ним он обнаружил рабочего без признаков жизни с травмами, характерными при волочении. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти потерпевшего», — говорится в сообщении СКР.

Следователям также предстоит изучить должностные инструкции персонала завода и проверить, проходил ли погибший инструктаж по технике безопасности.

Напомним, 26 февраля в одной из шахт города Ленинска-Кузнецкого в Кузбассе погиб 19-летний ученик горнорабочего. По предварительной версии следствия, молодой человек находился в горной выработке у вентиляционного штрека, в этот момент произошёл внезапный выброс грунтовых вод в шахту. Точную причину смерти работника установит судебно-медицинская экспертиза.

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