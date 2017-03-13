 

Мэр Новосибирска поручил убрать наледь с тротуаров до конца марта

 13 марта, 19:00
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Мэр Новосибирска поручил убрать наледь с тротуаров до конца марта
Фото с сайта newsvl.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил главам районов Новосибирска завершить уборку тротуаров от наледи и снега до конца марта, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы мэрии.

Жители Новосибирска стали жаловаться на скользкие тротуары в городе. Не обработанные песком и солью тротуары могут быть травмоопасны. В травмпункты Новосибирска начали массово обращаться люди с различными повреждениями.

«Жители справедливо жалуются на скользкие тротуары во дворах, на магистралях, на дорогах районного значения... Но погодные условия не могут служить нам оправданием, нужно усиливать это направление работы», — прокомментировал ситуацию мэр Новосибирска Анатолий Локоть на совещании, в котором приняли участие главы районов и округов, руководители профильных департаментов.

Анатолий Локоть поручил главам районных администраций и специалистам профильных департаментов усилить контроль за уборкой тротуаров от наледи и снега. К концу марта они должны убрать травмоопасную наледь с тротуаров.

Напомним, что 27 ноября 2015 года Анатолий Локоть устанавливал более короткие сроки и требовал убрать снег с улиц Новосибирска «к воскресенью».

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