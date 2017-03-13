Метели и мороз до −25 °C придут в Новосибирскую область в ближайшие три дня

Новосибирскую область в ближайшие три дня ждёт ухудшение погодных условий, метели с порывистым ветром сменятся похолоданием до −25 °С, рассказал корреспонденту Сиб.фм 13 марта пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По словам синоптика, на Новосибирскую область с северо-запада движется холодный атмосферный фронт, 14 марта ожидается начало снегопадов. За счёт облачности температурный фон смягчится до −6-11 °С ночью, днём ожидается потепление до 0 °С.

15 марта метели усилятся, синоптики прогнозируют порывистый ветер скоростью до 15 м/с. Температура будет понижаться до −9-14 °С ночью, а днём похолодает до −8 °С.

С прохождением холодного фронта осадки прекратятся, температурный фон понизится ночью до −14-19 °С, местами до −25 °С. Дневная температура опустится до −8 °С.

Напомним, что в марте 2014 года в Новосибирской области погода в марте была на 10 °С выше нормы.