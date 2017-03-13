 

Новосибирская баня может быть «жарче, чем в Освенциме» по закону — юрист

 13 марта, 18:07
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Новосибирская баня может быть «жарче, чем в Освенциме» по закону &mdash; юрист
Типовая плавучая баня. Фото с сайта www.dom-korabl.ru

Житель Новосибирска сообщил СМИ о рекламе плавучей бани «немецких разведчиков» с лозунгом «Жарче, чем в Освенциме» на берегу Оби. Лозунг не пропагандирует нацизм, но аморальный и неэтичный, узнал 13 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения новосибирского юриста Евгения Добрынина.

Баня «АБВЕР» с лозунгом «Освенцим отдыхает» вызвала возмущение жителей Новосибирска. Оскорблённый читатель прислал в «НГС.Новости» скриншот с сайта заведения. Хозяин заведения пояснил журналистам, «что баня такая жаркая, что жарче, чем в Освенциме».

Плавучая баня «АБВЕР» — это небольшое деревянное сооружение в акватории Оби рядом с Бугринской рощей, в 600 метрах от дорог. Баня на дровах площадью около 71 м² имеет один резко отрицательный отзыв от пользовательницы Flamp.ru и четыре максимально положительных от пользователей мужчин. Посетительница критиковала низкое качество сервиса, грязь и аскетизм интерьера.

Владелец бани «АБВЕР» уже успел сменить название на «АБВЦД» и убрать лозунг «Освенцим отдыхает» на сайте заведения после публикаций в СМИ. Притом изначальное название организации осталось в 2ГИС по адресу улица Бугринская, 15/1.

Корреспондент Сиб.фм выяснил, что название бани и слоган законно, но неэтично использовать в рекламе. «АБВЕР» и «Освенцим отдыхает» не подпадают под пункт 2 части 2 статьи 5 Федерального закона N 38-ФЗ «О рекламе» как недобросовестная реклама. Эксперт Евгений Добрынин сообщил Сиб.фм, что это также не является пропагандой нацистской символики и владелец не рискует штрафом по статье 20.3 КоАП РФ.

«Недобросовестной признаётся реклама, которая порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента. В рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений. Исходя из данных положений фраза „Освенцим отдыхает“ может быть использована самим рекламодателем, хотя этико-моральная сторона представляется сомнительной», — рассказал Сиб.фм юрист Евгений Добрынин.

Напомним, в одном из пивных ресторанов на Красном проспекте Новосибирска диджей включил для посетителей немецкий военный марш времён Третьего Рейха «Зиг хайль, Виктория!» (Sieg heil Victoria! — «Да здравствует Победа!») исполнителя Хорста Весселя (Horst Wessel). Владелец ресторана сказал, что у них играла музыка из немецкого ресторана «Хофбройхаус», поскольку новосибирское заведение позиционирует себя как немецкий пивной ресторан. Юрист центра защиты прав СМИ Ольга Воронова пояснила корреспонденту Сиб.фм, что пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики в России влечёт за собой административную ответственность и штрафы до 50 тысяч рублей.

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