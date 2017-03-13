Новосибирский мелькомбинат купили на аукционе за 315 млн для экспорта зерна в Китай

Московский инвестор приобрёл залоговое имущество «Новосибирского мелькомбината», новый владелец планирует продолжать производство и модернизировать предприятие для экспорта муки в Китай и Монголию, узнал 13 марта корреспондент Сиб.фм от директора ООО «Первый доходный дом» Льва Третьякова.

Московский инвестор ООО «Первый доходный дом» приобрёл имущество Новосибирского мелькомбината № 1 на 315 млн рублей. Электронные торги прошли 13 марта при стартовой цене в 300,6 млн рублей.

В комплекс имущества на торгах вошли производственные, офисные, хозяйственные здания и земельные участки площадью более 10 гектаров. В числе проданного имущества также значатся гаражи и склады, оборудование, автопарк, теплотрасса, право на торговый знак «Санчо Панса». Имущество находилось в залоге, новый владелец полностью выкупил его и вывел имущественный комплекс из банкротства.

«В наших планах развивать „Мелькомбинат № 1“ как отдельное предприятие, он не будет включён в состав холдинга. Сейчас мы на стадии планирования стратегии развития и модернизации предприятия, параллельно комбинат будет работать. Мы планируем развивать экспорт муки в Китай, Монголию и другие регионы, так как новосибирский рынок слишком мал. Пока намерены сохранить соотношение 80 % оптовых и 20 % розничных продаж муки. Пока рано говорить о новой продукции, но бренд „Санчо Панса“ мы сохраним», — рассказал Сиб.фм директор компании ООО «Первый доходный дом» Лев Третьяков.

По словам инвестора, производство досталось в рабочем состоянии, вопрос о реконструкции элеватора будет рассматриваться позже. Новые владельцы формируют команду управленцев предприятия. Зерно будет закупаться по всей Сибири, у сельхозпроизводителей в Новосибирской области, в Алтайском крае, Красноярском крае и других регионах.

В аукционе участвовали ещё две компании: нынешний арендатор комплекса АО «Новосибирский мелькомбинат», который предложил начальную цену. Новокузнецкая компания ООО «Зернопродукты» подавала заявку на участие, однако не была допущена к торгам из-за несоответствия документов.

Новосибирский мелькомбинат считается одним из крупнейших за Уралом комплексов по переработке зерна. В апреле 2013 года предприятия ОАО «Новосибирскхлебопродукт» и «Новосибирский мелькомбинат» инициировали процедуру собственного банкротства из-за долгов.

Напомним, что на днях Министерство имущества Российской Федерации отменило торги по продаже 100 % акций ОАО «Издательство Советская Сибирь» — крупнейшего полиграфического предприятия Сибири.