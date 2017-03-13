 

Новосибирский суд рассмотрит дело о создании фирм-однодневок

 13 марта, 13:03
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Новосибирский суд рассмотрит дело о создании фирм-однодневок
Фото с сайта biztweet.eu

Новосибирская прокуратура направила в суд дело о создании фирм-однодневок, перед судом предстанут подставные руководители этих фирм, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры 13 марта.

В Новосибирске прокуратура возбудила три уголовных дела в отношении номинальных директоров фирм-однодневок. Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит их по существу.

По информации пресс-службы, обвинение предъявили 25-летнему Николаю Каракозову, 25-летнему Кириллу Мирошниченко, 26-летнему Сергею Булгака в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 УК РФ («Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице»). Им грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.

По версии следствия, обвиняемые согласились за денежное вознаграждение размером от 8 до 40 тысяч рублей стать номинальными директорами организаций: ООО «Атлант», ООО «Транзит», ООО «БАМ». Молодые люди предоставили свои документы для регистрации в реестре юридических лиц.

После регистрации они передали все документы на фирмы и ключи доступа к управлению расчётными счетами организаций в системе «банк-клиент» заказчику. Как пояснили в пресс-службе, таким образом юридические лица использовались для уклонения от уплаты налогов и обналичивания денег.

Напомним, что в января 2015 года прокуратура оштрафовала Новосибирский оперный театр из-за фальшивых документов реставраторов.

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