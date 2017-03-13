 

Помощник Киркорова обвинил красноярского министра в пренебрежении к певцу

 13 марта, 15:02
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Помощник Киркорова обвинил красноярского министра в пренебрежении к певцу
Филипп Киркоров, фото с сайта wikimedia.org

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Антон Коробков-Землянский обвинил во вкусовщине и пренебрежении по отношению к певцу министра культуры Красноярского края Елену Мироненко, узнал корреспондент Сиб.фм 13 марта из сообщения красноярского информагентства «Сибновости».

Поводом для критики чиновницы со стороны помощника певца стало её высказывание в видеоролике телеканала «Прима», посвящённом 8 марта. По сценарию ролика Мироненко отвечает на различные вопросы тележурналистов о своей личной жизни и пристрастиях, в том числе она даёт ответ и на вопрос «На концерт кого вы бы никогда не пошли?» Чиновница ответила так: «Я думаю, что что-то среднее между Басковым и Киркоровым, да?»

Это высказывание Мироненко возмутило Коробкова-Землянского, который, кстати, сам является уроженцем Красноярского края.

«С недоумением посмотрел интервью Мироненко, земляки прислали ссылку. Честно говоря, не ожидал такой некомпетентности от человека на подобном посту. На мой взгляд, чиновник не имеет права на вкусовщину. Даже высказывая частное мнение, нужно помнить, что ты представляешь интересы всех жителей региона. Тот, как мне показалось, пренебрежительный и высокомерный тон, которым была брошена эта фраза, по отношению к поклонникам народного артиста, уже более 30 лет работающего над созданием лучших эстрадных шоу в нашей стране, просто оскорбителен», — заявил представитель Киркорова журналистам.

В довершение всего, Коробков-Землянский посоветовал чиновнице «не задирать нос», а лучше ознакомиться с творчеством его шефа, тем более что тот вскоре приезжает в Красноярск с новым шоу.

Стоит отметить, что высказывания и поступки 35-летнего красноярского министра культуры часто привлекают внимание СМИ. Так в июне 2016 года журналистов поразил танец Мироненко в стиле contemporary dance, исполненный в прозрачном платье в рамках ночной программы городского фестиваля «Зелёный».

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