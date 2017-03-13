 

Призывники смогут пройти альтернативную службу в Новосибирском оперном театре

 13 марта, 12:49
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Призывники смогут пройти альтернативную службу в Новосибирском оперном театре
Фото с сайта http://novat.nsk.ru

Артисты балета и оркестра призывного возраста смогут выбрать альтернативную воинскую службу в Новосибирском театре оперы и балета, узнал корреспондент Сиб.фм 13 марта из сообщения пресс-службы театра.

Министерство труда и социальной защиты России включило Новосибирский государственный академический театр оперы и балета в список организаций, где предусматривается прохождение альтернативной воинской службы. Теперь молодые люди призывного возраста могут проходить в театре альтернативную гражданскую службу в качестве артистов балета и оркестра, машиниста и монтировщика сцены.

Вместе с новосибирским театром в список мест альтернативной службы попал Мариинский театр.

В сообщении пресс-службы приводятся слова директора театра Владимира Кехмана о том, что ранее Новосибирский театр оперы и балета испытывал сложности в комплектовании штата артистов балета, а ежегодный призыв на военную службу создавал дополнительные проблемы для исполнения спектаклей балетного репертуара и проведения гастролей.

Напомним, что в августе 2015 года новосибирский губернатор Владимир Городецкий просил президента отложить призыв студентам технических специальностей.

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