 

Рабочие при уборке снега сломали козырёк подъезда в Новосибирске

 13 марта, 15:14
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Рабочие при уборке снега сломали козырёк подъезда в Новосибирске
Фото с сайта prokryshi.ru

В Новосибирске во время уборки снега с крыши жилого дома рабочие сломали козырёк над входом в подъезд, жильцы дома боятся выходить из подъезда под нависающую наледь, рассказала корреспонденту Сиб.фм жительница дома Анна Кудимова 13 марта.

В редакцию Сиб.фм обратилась жительница Новосибирска Анна Кудимова. По её словам, при уборке снега с крыши дома № 6 на улице Республиканской, где живёт сама Анна, был сломан козырёк над входом в подъезд № 2.

«Рабочие сбрасывали снег с крыши, и он обвалился под нагрузкой, — пояснила корреспонденту Сиб.фм Кудимова. — Это случилось полтора месяца назад, за это время новый козырёк так и не установили. Мы писали две недели назад обращение в аварийную службу. В ЖЭУ нам ничего не говорили. У нас такое ЖЭУ, что там трубку никогда не берут. Поэтому обратились напрямую в 051. Сегодня опять им позвонила — они сказали, что связывались с нашим ЖЭУ. Те им ответили, что запланирована установка нового козырька только летом. Как мы доживём до лета — непонятно».

Жилой дом с обрушившимся козырьком подъезда обслуживает ЖЭУ № 64. Корреспондент Сиб.фм несколько раз пытался дозвониться до управляющей компании, но на звонки никто не отвечал.

«У нас ещё такая сторона, что постоянно на крыше и балконах сосульки образовываются, — заметила женщина. — Огромный кусок наледи сейчас висит над подъездом. В нашем доме много детей, у меня самой их двое, выходить из подъезда просто страшно. Всё тает».

Напомним, что 7 марта 2017 года стена жилого дома № 23 по улице Чаплыгина обрушилась на автомобиль в Новосибирске.

Новость дополняется.

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