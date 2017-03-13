 

Сотни жителей частного сектора пожаловались на отключение электричества в Новосибирске

 13 марта, 12:30
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Сотни жителей частного сектора пожаловались на отключение электричества в Новосибирске
Фото Сергея Мордвинова из архива Сиб.фм

Более 100 частных домов в двух районах Новосибирска отключили из-за плановых ремонтов — жители пожаловались в СМИ и городские службы, что их об этом не предупредили, узнал 13 марта корреспондент Сиб.фм от очевидцев отключений.

Отключение электричества в Заельцовском и Калининском районах напугало владельцев частных домов. Десятки жалоб поступили в городские службы и в редакцию Сиб.фм утром 13 марта.

Более 350 домов остались без электричества с 09:00 до 17:00 в результате запланированных ремонтов, выяснил корреспондент Сиб.фм. По данным Муниципального портала Новосибирска, причиной стала замена ввода, ревизия и перемонтаж оборудования на трёх трансформаторных подстанциях.Работы должны проводиться силами собственника «Новосибирские городские электрические сети», ОАО «РЭС».

На официальном сайте Новосибирска отключения обозначены в категории «плановых», однако десятки жителей Заельцовского района анонимно сообщили Сиб.фм, что отключение застало их врасплох, людей никто не предупреждал.

Напомним, «Сибэко» запустило сервис об отключении горячей воды в домах Новосибирска. Сервис располагается в разделе «Потребителям тепловой энергии» на сайте компании. Чтобы узнать сроки ближайшего ремонта тепловой сети, нужно ввести в специальное поле улицу и номер дома. Представитель компании «Сибэко» объяснил корреспонденту Сиб.фм, что при вводе названия улицы и дома вручную система может не распознать адрес, поэтому необходимо сначала ввести улицу, а потом выбрать номер дома из выпадающего списка.

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