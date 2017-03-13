Виновник гибели 8 покупателей виски в Красноярске осуждён на 4,5 года

Советский районный суд Красноярска приговорил к 4,5 года колонии 31-летнего жителя Московской области Сергея Лонгинова, который признан виновным в поставке в Сибирь контрафактного алкоголя, ставшего причиной массового отравления и гибели людей, узнал корреспондент Сиб.фм 13 марта из сообщения пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Лонгинов в ноябре 2015 года организовал поставку из Москвы в Красноярск опасной для жизни и здоровья алкогольной продукции под видом одной из известных марок виски. Как ранее сообщали правоохранительные органы Красноярска, спиртное продавалось под видом американского напитка Jack Daniel’s.

«В последующем жители города Красноярска, уголовные дела в отношении которых ранее направлены в суды, реализовали эту продукцию жителям города. В результате действий Лонгинова восемь человек скончались и 25 получили тяжёлое отравление», — говорится в сообщении.

Житель Подмосковья был признан виновным по части 3 статьи 238 УК РФ «Хранение, перевозка и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть более двух лиц».

Напомним, что по итогам 2016 года в Сибири отмечен пятикратный рост производства фруктового сидра (до 16,2 млн литров), связанный с увеличением случаев подделки натуральной продукции.