 

Бывший заммэра Читы получил срок за взятку офисом

 14 марта, 18:27
Бывший заммэра Читы получил срок за взятку офисом
Фото с сайта sq.com.ua

Железнодорожный районный суд Читы приговорил к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в 2,5 млн рублей бывшего заместителя главы города Анатолия Куликова, признанного виновным в получении от застройщиков помещения в качестве взятки, узнал корреспондент Сиб.фм 14 марта из сообщения информагентства «Чита.Ру».

Суд счёл доказанным тот факт, что Куликову были переданы права собственности на офисное помещение в торговом центре «Панорама». Взятка была дана за ввод всего здания в эксплуатацию. Этот же застройщик, согласно материалам уголовного дела, передал Куликову стройматериалов на 300 тысяч рублей, из которых тот построил себе гараж.

Гособвинение требовало для Куликова 10 лет колонии строгого режима, однако суд счёл возможным назначить более мягкое наказание. Переданное заммэра офисное помещение по решению суда будет конфисковано.

Вместе с Анатолием Куликовым осуждена ещё одна бывшая заместитель мэра — Любовь Клейнос, причастная к незаконной сделке. Ей назначено наказание в виде трёх лет и 10 месяцев лишения свободы условно. Признанные виновными в посредничестве при получении взятки соинвестор строительства ТЦ «Панорама» Михаил Михайлов и бывший прораб строительства Александр Балыбердин, по приговору суда, выплатят в пользу государства штраф в 3 миллиона и в 200 тысяч рублей соответственно.

Напомним, в 2014 году по инициативе проекта «РосПил» Алексея Навального был задержан заместитель мэра Читы Вячеслав Шуляковский. Он был обвинён в хищении 13 млн рублей, выделенных на покупку квартир для детей-сирот. В октябре 2016 года суд приговорил Шуляковского к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в 5,6 млн рублей.

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