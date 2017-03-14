Кенгурята, лемуры и сервалы родились в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке появились на свет маленькие сервалы, лемуры и кенгуру, узнал корреспондент Сиб.фм 14 марта из сообщения пресс-службы зоопарка.

У сервалов Киры и Севы 18 января родились двое котят, первые недели мать скрывала детёнышей от людей. Как и все кошачьи, сервалы родились с зарытыми глазами и слуховыми проходами, видеть и слышать они начинают приблизительно через неделю.

Сейчас молодые сервалы достаточно окрепли, и мать разрешила сотрудникам зоопарка их осмотреть, так удалось установить, что оба котёнка — мальчики. Увидеть семью сервалов можно в зимнем павильоне.

Фото с сайта ryb.ru

В вольере кенгуру Беннетта потомство принесли четыре самки. Детёнышам кенгуру Беннетта уже около полугода, но кенгурята только сейчас стали вылезать из материнских сумок. До этого шанса увидеть малышей не было даже у сотрудников зоопарка — при рождении кенгурята весят 1 грамм, сразу прячутся в сумке и сидят там у соска матери до шести-восьми месяцев.

Фото с сайта goodnewsanimal.ru

Детёныши лемуров катта появились на свет недавно. Потомство принесли три самки, у одной родилась двойня, что бывает редко. После рождения лемуры сначала живут на животе матери, позже перебираются к ней на спину.

Увидеть кенгуру Беннетта и лемуров катта можно в павильоне «Тропический мир».

Напомним, что в декабре 2013 года в Новосибирском зоопарке впервые за 42 года родился белый медвежонок.