 

Новосибирская фирма незаконно вывела из России 25 млн рублей как плату за комбикорм

 14 марта, 15:16
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Новосибирская фирма незаконно вывела из России 25 млн рублей как плату за комбикорм
Фото с сайта http://avantaj-buh.ru

Новосибирская фирма вывела из страны 25 млн рублей по фиктивным внешнеэкономическим контрактам с казахстанской компанией, обе фирмы зарегистрированные на имя одной жительницы Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм 14 марта из сообщения пресс-службы Сибирского таможенного управления.

Новосибирская таможня совместно с региональным управлением ФСБ выявила фирму-однодневку, которая вывела за границу 25 млн рублей по фиктивным внешнеэкономическим контрактам.

Новосибирская фирма в 2015 году перечислила деньги на счёт казахстанской фирмы за поставку комбикорма, но, по данным таможни, продукцию не получила и возврата денег не потребовала. По этому факту Новосибирской таможней возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» ст. 193.1 УК РФ, пункты «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенных в крупном размере с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления».

В ходе проверки выяснилось, что обе фирмы по месту регистрации не располагались и оформлены на имя 50-летней жительницы Новосибирска. Женщина предоставила свои документы для регистрации трёх юридических лиц за вознаграждение в 1,5 тысячи рублей. В её отношении возбуждено три уголовных дела по ст. 173.2 УК РФ «Незаконное предоставление документов для образования юридического лица».

Напомним, что 11 февраля 2015 года мы сообщили о том, что Новосибирская таможня обнаружила фирму-однодневку, которая незаконно вывела из страны 1 млрд рублей под предлогом поставки стройматериалов.

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