 

Новосибирская управляющая компания завысила счета на 130 тысяч рублей

 14 марта, 18:50
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Новосибирская управляющая компания завысила счета на 130 тысяч рублей
Фото с сайта realty.dmir.ru

Управляющая компания ЗАО «УК «СПАС-Дом» получила штраф в размере 250 тысяч рублей за завышение счетов по квартплате собственникам многоквартирного дома, узнал корреспондент Сиб.фм 14 марта из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Прокурор Дзержинского района Новосибирска провёл проверку по обращению собственников дома № 19 по улице Гусинобродское шоссе и установил, что в 2008 году собственники утвердили плату на содержание общего имущества дома в размере 18 рублей за квадратный метр, а управляющая компания начисляла её в большем размере — 18,72 рубля за квадратный метр.

В результате перерасчёта управляющая компания выплатила собственникам более 130 тысяч рублей. Заместитель директора компании по экономике и финансам был привлечён к дисциплинарной ответственности.

По материалам прокурорской проверки мировой судья Центрального района Новосибирска оштрафовал ЗАО «УК „СПАС-Дом“» на 250 тысяч рублей.

Напомним, что в августе 2015 года жительница Новосибирска отсудила у управляющей компании 100 тысяч рублей. Она поскользнулась у дома в Октябрьском районе Новосибирска и повредила спину.

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