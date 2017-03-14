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 14 марта, 13:23
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Новосибирские учителя получат сурдопереводчики для уроков в спецшколах
Новое здание спецшколы № 37 должны достроить в сентябре 2017 года. Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Новосибирский мобильный сурдопереводчик «Сурдофон» поможет учителям вести уроки в школе-интернате № 37. Родители учеников с инвалидностью хотят, чтобы дети параллельно учили русский язык и язык жестов, узнал 14 марта корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза «РАТМ Холдинга».

Новосибирские разработчики «Сурдофона» переведут уроки в школах на язык жестов. Эксперимент запустили в «Специальной школе-интернате № 37» Новосибирска по соглашению с венчурным фондом «Ломоносов-Капитал».

Учителя сообщили о нехватке специалистов-сурдопереводчиков для формирования безбарьерной среды и подготовке детей с инвалидностью к поступлению в вузы. «Сейчас преподаватели используют классическую методику с устной, устно-дактильной и письменной речью, но почти не прибегают к языку жестов. Кроме того, жестовый язык — уже необходимость в классах, состоящих из глухих детей с нарушениями интеллекта», — сообщила педагог-дефектолог специальной (коррекционной) школы-интерната № 37 в Новосибирске Тамара Максютова.

Создатели «Сурдофона» создадут устройства и адаптируют приложение к образовательному процессу, а педагоги проведут тестирование новинок и разработают методику внедрения сурдопереводчиков на уроках. Это поможет закрыть проблему с нехваткой сурдопереводчиков и знаний на уроках «Речь и альтернативная коммуникация» в рамках стандартов образования.

Напомним, компьютерный персонаж стал переводить новости телеканала «Россия» в Новосибирске с 2015 года. года. Ранее разработчики запустили мобильный переводчик речи на язык жестов. Приложение размещено в Google Play и доступно для скачивания. Минимальные технические требования к устройству — двухъядерный процессор и объём оперативной памяти не менее 1 гигабайта.

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