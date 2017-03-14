Новосибирские учёные предложили не портить отдых в Крыму тревогой цунами

Геофизики и математики СО РАН в Новосибирске создали первую карту угроз цунами в России. Исследователи предложили организовать службу цунами в Крыму, так как в прошлом волна уничтожила древнегреческие города, и предупредить разрушительную панику от ложных тревог, узнал 14 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Новосибирские исследователи создали карту прогнозов цунами в России впервые. Специалисты Института вычислительных технологий СО РАН и Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН завершили проект «Оценка цунами-опасности побережья Курило-Камчатского региона, Японского, Охотского и Чёрного морей» в рамках гранта Российского научного фонда. В работе участвовали московские сейсмологи и камчатские вулканологи РАН.

Исследователи создали математическую модель предупреждения цунами на глубине до 30 метров в прибрежных водах на основе сейсмических данных, снимков рельефа дна и отчётов Дальневосточной службы предупреждения цунами за более чем 50 лет. Последняя катастрофа произошла в 1952 году, когда три волны высотой до 15-18 метров уничтожили город Северо-Курильск и другие населённые пункты, по официальным данным, погибло более 2 тысяч человек.

Последствия цунами «Парамушир» 1952 года. Фото с сайта www.sakhalin.ru

«Можно сказать, что всё восточное побережье Камчатки и Курильских островов находится в зоне высокого цунами-риска. На интервалах в 200 и более лет здесь возможны цунами высотой в 10-15 метров, защититься от которых невозможно. Однако есть потребность освоения нефтегазовых месторождений и биоресурсов в этой зоне, проблему решит модернизация службы оперативного прогноза цунами и внедрение карт цунами-опасности», — уверен завлабораторией изучения цунами ИВМиМГ СО РАН Вячеслав Гусяков.

Карта цунами-опасности СО РАН. Снимок с сайта www.sbras.info

Угроза цунами для побережья Берингова, Охотского и Японского морей намного ниже в масштабах возможных катастроф. Притом гигантские волны появлялись здесь чаще — в 1940, 1986 и 1993 годах из-за землетрясений вдоль западных берегов Японии. Несмотря на модернизацию службы «Антистихия», с 2005 года часто происходят ложные тревоги с эвакуацией населения или только судов, которые наносят ущерб экономике, утверждают авторы исследования из Дальневосточного отделения РАН.

Сибирские учёные нашли всего 50 случаев цунами на Чёрном море за последние 2,5 тысячи лет. Разрушительные волны высотой до 7-8 метров почти уничтожили древнегреческие города Диоскурию, Себастополис, Бизону, Пантикапей и другие. Причиной были землетрясения на Северо-Анатолийском разломе в Турции далеко от берега, которые вызывали подводные оползни в черноморском бассейне.

Древний город Диоскурия у побережья Абхазии. Фото с сайта www.snovadoma.ru

«ХХ век не принёс ни одного случая цунами, поэтому репутация у „самого синего в мире“ прочно утвердилась в эпитетах „ласковое“, „курортное“, практически домашнее. Однако однометровая волна на галечных пляжах Крыма или Сочи способна оказаться очень опасной, а трёхметровая — привести к поистине катастрофическим последствиям в разгар курортного сезона», — сообщил соавтор карты цунами-опасности Вячеслав Гусяков.

Служба предупреждения о цунами на Чёрном море необходима, утверждают исследователи. Притом организовать её работу нужно по-новому, чтобы избежать не менее катастрофических ложных тревог с паникой, эвакуацией населения и отдыхающих, утверждают в СО РАН.

Напомним, что в феврале 2016 года синоптики спрогнозировали повторение самого мощного паводка в истории Новосибирска.Гидрологи нашли рекордные запасы снега на Алтае — грядущий паводок может затопить частный сектор Новосибирска на берегу реки. Весенний паводок способен подтопить более 16 населённых пунктов в Новосибирской области, где живут около 20 тысяч человек, уверены в МЧС России.