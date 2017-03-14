Новосибирский Ространснадзор признал незаконным создание мусорного полигона в Раздольном

Ространсназдзор признал незаконным выделение земли под строительство мусоросортировочного комплекса и полигона для отходов «Раздольное» в Новосибирской области из-за близости аэродрома — общественники надеются, что это поможет сберечь от экологической катастрофы памятник природы «Долина реки Издревой», рассказала корреспонденту Сиб.фм руководитель инициативной группы «Поможем реке Издревой» Юлия Колеватова 14 марта.

В феврале руководитель инициативной группы «Поможем реке Издревой» Юлия Колеватова написала обращение в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта с просьбой провести проверку по факту планирования строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном для твёрдых коммунальных отходов «Раздольное» в 13,8 километрах от контрольной точки аэродрома авиационного завода имени Чкалова.

В Ространснадзоре ответили на обращение и подтвердили, что выделенный под полигон в 2016 году участок расположен в 15-километровой зоне от аэродрома, что противоречит пункту 59 Федеральных правил использования воздушного пространства РФ в редакции Постановления РФ от 05.09.2011 № 743.

«В этих правилах прописано, что запрещено в 15-километровой зоне от аэродрома размещать объекты для массового привлечения птиц. Полигоны ТКО как раз входят в список таких объектов», — пояснила корреспонденту Сиб.фм Юлия Колеватова.

Речь идёт о безопасности полётов: птицы попадают в турбины и могут послужить причиной аварий, добавила Колеватова.

В Ространснадзоре уточнили, что в соответствии с Градостроительным кодексом РФ решения по утверждению правил землепользования и застройки, а также по выдаче разрешений на строительство принимают органы местного самоуправления. Ространснадзор направил по поводу строительства мусоросортировочного комплекса письмо для принятия решения губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому.

Стоит отметить, что 22 июля 2016 года правительство Новосибирской области и компания «Экология — Новосибирск» подписали Концессионное соглашение. Согласно этому соглашению, «Экология — Новосибирск» должна построить в 2017 году два мусоросортировочных комплекса «Верх-Тула» и «Раздольное», а также два полигона ТКО.

Фото Артёма Фатеева из архива Сиб.фм

Жители Новосибирской области, общественники и экологи забили тревогу. Они считают, что расположение комплекса выбрано неудачно — в непосредственной близости от памятника природы «Долина реки Издревая».

«На мусоросортировочном комплексе 75 % от объёмов отходов будут закапывать на полигоне, — рассказала Юлия Колеватова. — С грунтовыми водами токсичные отходы попадут в бассейн реки Издревой. Лес погибнет, река погибнет, а вместе с ними — краснокнижные звери и птицы».

Фото Юрия Широкова из архива Сиб.фм

С августа 2016 года участники инициативной группы направляли письма губернатору, уполномоченному по правам человека Новосибирской области, полномочному представителю президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Кроме того, они обращались в прокуратуру, Министерство транспорта РФ и другие ведомства, чтобы провели проверку по планируемому расположению мусоросортировочного комплекса .

Общественники собрали более 4 тысяч подписей за перенос участка под полигон ТКО из бассейна реки Издревая и почти 1 700 подписей в электронной петиции.

Напомним, что 5 февраля около 100 человек собрались с плакатами на площади Ленина в Новосибирске. Участники пикета выступили против строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО «Раздольное» в Новосибирском районе.